Forscher aus China experimentieren mit tödlicher Corona-Variante

Ein mutierter Corona-Stamm hat bei einer Studie die Gehirne von Mäusen angegriffen und alle Tiere getötet. Wissenschaftler üben scharfe Kritik an der Forschung.

Chinesische Wissenschaftler sollen einen mutierten Corona-Stamm erschaffen haben, der das Gehirn angreift und alle infizierten Mäuse getötet hat. Wie die britische Daily Mail berichtet, starben acht infizierte Nagetiere innerhalb von acht Tagen.

Forscher aus China testen corona-ähnliche Mutation an Mäusen

Wissenschaftler der Pekinger Universität für Chemische Technologie hätten demnach ein in Schuppentieren vorkommendes corona-ähliches Virus namens GX_P2V geklont und es an Mäusen getestet. Diese hatten sie zuvor humanisiert, was bedeutet, dass die Mäuse genmanipuliert wurden, um ein im Menschen vorkommendes Protein zu tragen.

Ziel sei es gewesen, herauszufinden, wie Menschen darauf reagieren würden. Von dem schnellen Tod der Tiere waren die Forscher laut Daily Mail selbst überrascht. Sie hätten auch nicht damit gerechnet, dass sich das Virus auf besondere Weise vermehrt und im Körper verbreitet. Die Viruslast sei auch in den Gehirnen und den Augen der Mäuse hoch gewesen.

Die Tiere hatten sich offenbar über die Atemwege infiziert. Daraufhin sei das Virus ins Gehirn gelangt. Eine Entzündung im Gehirn sei für die Mäuse letztendlich tödlich gewesen. Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass das corona-ähnliche Virus auch auf den Menschen übertragen werden kann.

Kritik an Studie aus China mit corona-ähnlicher Mutation

Bei der Untersuchung der chinesischen Wissenschaftler handelt es sich um einen Preprint, was bedeutet, dass die Studie noch nicht von anderen, nicht daran beteiligten Forschern geprüft wurde. Demnach steht eine Validierung der Ergebnisse noch aus. Die Studie hat bereits große Kritik hervorgerufen.

Francois Balloux, Professor für Infektionskrankheiten am University College London, schrieb beispielsweise auf X: "Es ist eine schreckliche Studie, wissenschaftlich total sinnlos." Ihm sei nicht klar, was man vom Zwangsinfizieren einer merkwürdigen Sorte humanisierter Mäuse mit einem beliebigen Virus lernen könnte. Richard Ebright, Chemiker an der Rutgers University in New Brunswick, schloss sich dieser Meinung an. Er kritisierte zudem, dass die Wissenschaftler keine Angaben über die Biosicherheitsvorkehrungen bei der Untersuchung machen.