Corona, Erkältung oder Grippe? Symptome und Unterscheidung

Das Coronavirus Sars-CoV-2 hat die Welt und unser Leben verändert. Im Vergleich zu Erkältung und Grippe gibt es Überschneidungen, jedoch auch Unterschiede.

Die Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft vor eine besondere Herausforderung, aber auch jeden Einzelnen. Denn die Gefahr einer Ansteckung ist weiter gegeben – gerade im Angesicht der als infektiöser geltenden Omikron-Variante. Die Schwierigkeit ist oftmals aber schon, überhaupt zu erkennen, dass der eigene Körper von Sars-CoV-2 oder einer der Mutationsformen heimgesucht wurde.

Denn das Coronavirus ähnelt in seinen Symptomen uns schon deutlich länger bekannten Erkrankungen, die in diesem Herbst eine saisonale Hochphase haben. Wenn denn die Infektion überhaupt in einen Covid-19-Verlauf übergeht – und nicht asymptomatisch verläuft. Wir nennen Erkennungsmerkmale und Unterschiede zwischen Corona-Infektion, Erkältung und Grippe.

Corona, Erkältung oder Grippe? Diese Symptome sind bei Covid-19 typisch

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stellt fest: "Covid-19 lässt sich anhand der Krankheitszeichen nicht eindeutig erkennen und nicht sicher von anderen Atemwegserkrankungen wie Erkältung oder Grippe unterscheiden." So weit, so schlecht. Neben den Atemwegen suchen die Coronaviren aber auch andere Körperregionen wie das Herz-Kreislauf-System, das Nervensystem, die Leber oder die Nieren heim.

Als häufigste Symptome werden Husten, Fieber und Schnupfen genannt. Ein Alarmsignal sind auch Störungen des Geruchs- oder Geschmackssinns. Außerdem treten Halsschmerzen, Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen oder allgemeine Schwäche auf. Ferner Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall.

Jedoch gibt es auch zwischen den verschiedenen Corona-Mutationen Unterschiede bezüglich der Symptome. So scheinen bei Omikron im Vergleich zu Delta häufiger Halsschmerzen aufzutreten, dagegen kommt es seltener zum Geruchs- und Geschmacksverlust. Grundsätzlich befällt Omikron verstärkt den Nasen-, Mund- und Rachenraum, aber auch Mandeln und die Halslymphknoten. Daher vergleichen Mediziner diese Erkrankung öfter mit einer Bronchitis. Währenddessen ist etwa bei Delta öfter die Lunge in Mitleidenschaft gezogen worden.

Welche Symptome sind bei Erkältungen typisch?

Von einer Erkältung wird wohl jeder Mensch früher oder später heimgesucht. Hierbei wird auch von einem grippalen Infekt oder einem Schnupfen gesprochen. Dieser kommt mit einer beeinträchtigten Nasenatmung, also einem verstopften Riechorgan, einher. Auch Husten oder ein Kratzen im Hals können Anzeichen sein, was auch das Atmen durch den Mund schwieriger macht. Manchmal stellt sich zu diesen Symptomen leichtes Fieber mit ein.

Welche Symptome sind bei der Grippe typisch?

Die sogenannte Influenza ist an plötzlichem Fieber, Husten und Halsschmerzen zu erkennen. Hinzu gesellen sich Kopf- und/oder Gliederschmerzen und ein meistens schweres Krankheitsgefühl. Weitere mögliche Symptome sind allgemeine Schwäche, Schweißausbrüche, Schnupfen, selten auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.

Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt sich dieser Krankheitsverlauf jedoch nur bei einem Drittel der mit Influenzaviren infizierten Personen. Ein weiteres Drittel kommt mit schwächeren Symptomen davon, das übrige Drittel zeigt keinerlei Anzeichen einer Krankheit.

Welche Komplikationen können bei Covid-19 auftreten?

Die auf eine Corona-Infektion folgende Krankheit kann unter Umständen lebensbedrohlich sein. So kann sich eine Lungenentzündung entwickeln, die meistens in der zweiten Krankheitswoche auftritt. Im schlimmsten Fall versagen die Atem- und Kreislauffunktionen. Auch das Nervensystem kann befallen werden, es wurden entzündliche Erkrankungen des Nervensystems, des Gehirns oder der Hirnhaut festgestellt, die auf Corona-Infektionen zurückzuführen sein könnten.

Leberfunktionsstörungen sind ebenso möglich wie Schädigungen und Entzündungen des Herzmuskels, Herzschwäche, Herzinfarkte oder Herzrhythmusstörungen. Auch Blutgerinnsel in den unteren Extremitäten, in der Lunge oder im Gehirn können auftreten. Fälle von Nierenversagen wurden ebenfalls registriert, womit eine Dialyse erforderlich werden kann.

Bei Kindern und Jugendlichen kommt es selten zum sogenannten Pädiatrischen Inflammatorischen Multisystemischen Syndrom (PIMS) in Kombination mit einem Schocksyndrom, in dessen Folge es zu einem Blutdruckabfall kommt. Selten kommt es bei Corona-Patienten nach acht bis 15 Tagen zu schweren Entzündungsreaktionen. Möglicherweise versagen daraufhin mehrere Organe und die erkrankte Person stirbt.

Noch nicht abschließend erforscht ist das sogenannte Long Covid. Darunter versteht die Wissenschaft, dass gesundheitliche Beschwerden länger als vier Wochen nach der Erkrankung bestehen, sich verschlechtern oder neu auftreten und es keine erkennbare andere Ursache als Covid-19 gibt.

Coronaviren unter dem Mikroskop: Die winzigen Erreger werden durch Niesen oder Husten übertragen. Foto: NIAD-RM, dpa

Welche Komplikationen können bei einer Erkältung auftreten?

In der Regel ist der Verlauf milde, es kommt zu keinerlei Komplikationen.

Welche Komplikationen können bei der Grippe auftreten?

Als häufigste Komplikationen bei einer Grippeerkrankung gelten Lungenentzündungen. Bei Kindern besteht die Gefahr einer Mittelohrentzündung. Seltener treten Entzündungen des Gehirns oder des Herzmuskels auf.

Corona, Erkältung, Grippe: Wann treten die Symptome auf?

Bei Corona wurde die Inkubationszeit – die Dauer zwischen Infektion und Erkrankung – zunächst mit vier bis sechs Tagen angegeben. Zugleich verweist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung darauf, dass diese bei den Omikron-Subvarianten kürzer auszufallen scheint. Die Rede ist von etwa drei Tagen Inkubationsdauer.

Eine Erkältung macht sich in der Regel langsamer bemerkbar als eine Grippe, bei der die Anzeichen meistens schnell – binnen ein bis zwei Tagen – auftreten.