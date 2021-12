Pandemie

vor 54 Min.

Corona-Fälle an Bord der "Europa"-Kreuzfahrtschiffe

An Bord der Luxus-Kreuzfahrtschiffe "Europa" und "Europa 2" wurde das Coronavirus nachgewiesen. Die betroffenen Passagiere sind in Dubai in Quarantäne. Eines der Schiffe bricht die geplante Reise ab.

Von Julius Bretzel

Als die Passagiere der beiden Luxus-Kreuzfahrtschiffe "Europa" und "Europa 2" an Bord gegangen sind, um das Jahresende zu feiern, konnten sie nicht ahnen, was auf sie zukommt. Ursprünglich sollte die "Europa 2" mit ihren rund 280 Gästen und 380 Besatzungsmitgliedern über Weihnachten und Silvester von Dubai nach Mauritius fahren. Aber mit mehreren nachgewiesenen Coronafällen an Bord ist die Kreuzfahrt verfrüht zu Ende gegangen. Auch auf dem Schwesterschiff „Europa“ haben sich Menschen mit dem Virus infiziert. Hier wurde die geplante Fahrt geändert. Video: AFP „Bei routinemäßigen Tests an Bord der ›Europa‹ und ›Europa 2‹ haben wir Fälle von Covid-19 identifiziert“, teilte das Unternehmen Hapag-Lloyd Cruises laut Medienberichten mit. Den betroffenen Personen gehe es gut, „sie haben keine beziehungsweise nur milde Symptome“, hieß es. Konkrete Angaben zur Zahl der Infektionen machte das Unternehmen zunächst nicht. Corona auf Kreuzfahrtschiffen: Passagine in Dubai unter Quarantäne Die positiv getesteten Passagiere, Crew-Mitglieder und alle Kontaktpersonen seien umgehend an Bord getrennt voneinander isoliert worden. "Geplant ist, dass die positiv getesteten Personen in Dubai ausgeschifft werden und hier in Quarantäne gehen, wo sie durch einen medizinischen Dienstleister betreut werden", teilte das Schiffahrtsunternehmen mit. Am Dienstagnachmittag waren beide Schiffe bereits im Arabischen Meer vor Dubai angekommen. Laut Angaben des Unternehmen sind die Mitarbeiter und Passagiere an Bord der Schiffe mindestens zweimal geimpft. Die Crewmitglieder und Gäste würden demnach zudem an Bord regelmäßig getestet. Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen