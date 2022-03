Corona-Hotspots: Wann und wie sind strengere Regeln möglich?

Der Maßnahmen-Katalog in der Corona-Pandemie war mal richtig dick. Jetzt ist nur der Basisschutz geblieben. Zusätzlich können die Landesparlamente aber in Hotspots die Zügel anziehen.

Die Zeiten der Lockdowns sind schon länger vorbei. Auch Kontakt- oder Zugangsbeschränkungen sollen der Vergangenheit angehören. Denn Bundestag und Bundesrat haben §28a im Infektionsschutzgesetz angepasst, um der neuen Lage in der Corona-Pandemie Rechnung zu tragen.

Deshalb sollen die Regeln auf ein Minimum zusammengeschrumpft werden. Auf die so genannten Basisschutzmaßnahmen. Dahinter verbergen sich die Test- und Maskenpflicht in Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege und in Krankenhäusern, der verpflichtende Mund-Nasen-Schutz in Bussen und Bahnen und vorgeschriebene Tests in Schulen.

Ansonsten ist die Normalität zurück - zumindest bis zum 23. September 2022. Denn so lange gilt die aktuelle Fassung des Infektionsschutzgesetzes.

Video: SAT.1

Neue Corona-Maßnahmen: Kritik wegen Inzidenz und zu wenig Instrumenten für Landesparlamente

Kaum waren die offiziell seit 20. März geltenden Regeln offiziell, setzte es Kritik von Experten sowie Landespolitikern. Die immens hohen und wohl von vielen nicht für möglich gehaltenen Inzidenzzahlen sind nicht von der Hand zu weisen. Dazu wird weiter die Impfquote - gerade auch unter den Über-60-Jährigen - als zu niedrig empfunden, um wirklich aufatmen zu können.

Gerade die Länderparlamente monieren, ihnen würden zu viele Instrumente aus der Hand genommen werden, um dem Corona-Geschehen sinnnvoll begegnen zu können. Immerhin ein weiteres Werkzeug gewährt ihnen der Bund. Für Hotspots können auch nach dem 2. April - also nach Ende der Übergangsfrist - schärfere Maßnahmen getroffen werden. Doch was genau verbirgt sich dahinter?

Lesen Sie dazu auch

Hotspot-Regelung: Länder können bei konkreter Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage reagieren

Laut Infektionsschutzgesetz zielt diese Sonderregelung auf eine „konkret zu benennende Gebietskörperschaft, in der durch eine epidemische Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit 19 (Covid-19) die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage besteht“. Dem jeweiligen Landesparlament stehe es dann frei, weitere Maßnahmen zu verhängen.

Konkret geht es um folgende möglichen Zusatzregeln:

die Verpflichtung zum Tragen einer Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) oder einer medizinischen Gesichtsmaske (Mund-Nasen-Schutz)

die Anordnung eines Abstandsgebots mit einem Abstand von 1,5 Metern (Mindestabstand) im öffentlichen Raum, insbesondere in öffentlich zugänglichen Innenräumen

die Verpflichtung zur Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder Testnachweises (…) einschließlich der Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises sowie an die Vorlage solcher Nachweise anknüpfende Beschränkungen des Zugangs in Einrichtungen und Unternehmen (…) sowie in Betrieben, in Einrichtungen oder Angeboten mit Publikumsverkehr

die Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten, die die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, die Vermeidung unnötiger Kontakte und Lüftungskonzepte vorsehen können, für (…) Betriebe, Gewerbe, Einrichtungen, Angebote, Veranstaltungen, Reisen und Ausübungen

Also kurz zusammengefasst: weitergehende Maskenpflicht, Abstandsregeln, Zugangsbeschränkungen und zusätzliche Hygienekonzepte.

Die beiden letzten Regelungen können etwa auch für Krankenhäuser, Arztpraxen und Rehaeinrichtungen gelten. Im vierten Punkt werden darüberhinaus etwa Freizeit- und Kultureinrichtungen, Sportstätten, Hotels, Einzelhandel und Gastrobetriebe angesprochen.

Die Maske bleibt uns erhalten: Mund-Nasen-Schutz muss nicht nur in Hotspots weiter getragen werden. Foto: Danny Gohlke, dpa

Maßnahmen in Hotspots: Blick auf Virusvarianten und Krankenhausbelegung

Laut dem Gesetzgeber kann die „konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage“ an zwei Entwicklungen festgemacht werden:

der Ausbreitung einer Virusvariante von Sars-CoV-2 , die „eine signifikant höhere Pathogenität“ aufweist - also die Fähigkeit, krankhafte Veränderungen im Organismus hervorzurufen

, die „eine signifikant höhere Pathogenität“ aufweist - also die Fähigkeit, krankhafte Veränderungen im Organismus hervorzurufen der drohenden Überlastung der Krankenhauskapazitäten aufgrund einer besonders hohen Zahl von Neuinfektionen oder eines besonders starken Anstiegs an Neuinfektionen

Konkrete Schwellenwerte werden jedoch nicht genannt. Es soll also wirklich im Einzelfall entschieden werden, ob die Regelverschärfungen gerechtfertigt wären.

Festgelegt wurde, dass auch diese getroffenen Maßnahmen „insbesondere an dem Schutz von Leben und Gesundheit und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems auszurichten“ seien. Sie enden, wenn das Landesparlament sie nicht spätestens nach drei Monaten verlängert.