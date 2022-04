Warum stecken sich manche Menschen nicht mit Corona an?

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie gibt es noch einige Menschen, die sich nicht mit dem Coronavirus angesteckt haben. Gibt es eine Corona-Immunität? Studien geben Aufschluss.

Mehr als 500 Millionen dokumentierte Corona-Infektionen und über sechs Millionen Todesfälle in Folge einer derartigen Infektion: Die Zahlen, welche die Johns Hopkins University rund um die Corona-Pandemie errechnet hat, zeigen das Ausmaß des Coronavirus recht gut. Doch seit dem Aufkommen der Pandemie vor rund zwei Jahren gibt es auch einige Personen, die sich noch nie mit Covid-19 angesteckt haben. Teils trotz engen Kontakten zu Infizierten. Wie ist das möglich? Zwei Studien geben nun Aufschluss.

Corona-Studie: Manche Menschen resistent gegen Coronavirus

Eine der wichtigsten Erkenntnisse einer Studie: Manche Menschen sind gegen Corona resistent. Das haben britische Forscher herausgefunden und in einer Studie in der Fachzeitschrift Nature erläutert, die im November 2021 erschien. Gewisse T-Zellen spielen dabei demnach eine Hauptrolle.

Bei den T-Zellen handelt es sich um weiße Blutkörperchen, die körperfremde Strukturen erkennen und das erworbene Immunsystem darstellen können. Bei der Untersuchung von 58 Klinikmitarbeitern kam das Forscherteam um Leo Swadling auf einen Zusammenhang von Corona-Infektionen und T-Zellen. Die Klinikmitarbeiter bringen ein hohes Infektionsrisiko mit, steckten sich aber dennoch nicht an. 20 der Personen wiesen ein erhöhtes Level von T-Zellen auf, bei 19 wurde von den Forschern ein Immunprotein namens IFI27 entdeckt.

Immunprotein IFI27 als wichtiges Indiz bei einer Corona-Infektion

Das Immunprotein IFI27 soll darauf hindeuten, dass die jeweilige Person bereits Kontakt mit dem Coronavirus hatte. Das wollen zumindest die britischen Forscher herausgefunden haben. Sie haben die Theorie, dass in einem solchen Fall eine Infektion erfolgte, allerdings durch eine Immunreaktion des Körpers abgebrochen wurde. Als einen möglichen Grund sehen die Forscher eine rasante Bekämpfung des Virus durch T-Zellen. So kann sich Covid-19 im Körper nicht, oder kaum, vermehren.

In der Folge entgingen die Probanden dadurch einer Corona-Infektion, da diese abgebrochen wurde. Allerdings könnten, laut den Forschern, die T-Zellen auch auf eine andere Corona-Infektion als Covid-19 hindeuten. Dabei kann es sich beispielsweise um eine Erkältung handeln, die saisonal auftritt.

Corona-Resistenz hängt mit T-Zellen zusammen

Im Januar 2022 erschien eine weitere Studie in Nature, die sich mit der spannenden Frage beschäftigt, warum manche Menschen gegen Corona immun zu sein scheinen. Forscher des Imperial College London bestätigten die Bedeutung der T-Zellen - und fanden außerdem eine Evidenz für die Wirksamkeit einer Kreuzimmunität. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass kreuzreaktive Gedächtnis-T-Zellen Personen ohne vorherigen Kontakt mit SARS-CoV-2 vor einer solchen Infektion schützen", fassen die Wissenschaftler ihre Studie zusammen. Für diese hatten sie 52 Personen untersucht, die nachweisliche Kontakt zum Coronavirus hatten, aber von denen sich nur die Hälfte infiziert hatten. Durch Blutproben kamen interessante Erkenntnisse heraus.

Video: dpa

"Unsere Studie liefert den bisher deutlichsten Beweis dafür, dass T-Zellen, die durch Erkältungs-Coronaviren hervorgerufen werden, eine schützende Funktion gegen eine SARS-CoV-2-Infektion besitzen", erklärte außerdem Ajit Lalvani, Seniorautor der Studie: "Diese T-Zellen bieten Schutz, indem sie Proteine im Inneren des Virus angreifen und nicht das Spike-Protein auf der Virusoberfläche." Bedeutet nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie: Wer sich noch nie an Corona angesteckt hat, der hat der Studie zufolge zu hoher Wahrscheinlichkeit ein hohes Level an kreuzreaktiven T-Zellen. Diese sorgen gleichzeitig dafür, dass das Risiko sinkt, einen schweren Verlauf zu erleiden. Die Erkenntnisse der Studie haben einen hohen Wert bei der Weiterentwicklung von Impfstoffen. Und sie zeigen: Wer sich noch nicht mit dem Coronavirus angsteckt hat, der hat wohl keine schlechten Chancen, dass das auch so bleibt.