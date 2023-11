Corona: Ärzte rufen zur Impfung auf - wer ist gemeint?

Wegen steigender Infektionszahlen haben Gesundheitsexperten noch einmal zur Impfung gegen das Coronavirus aufgerufen. Welche Personengruppen sollten sich impfen lassen?

Die Infektionszahlen mit dem Coronavirus bei dem die neue Variante Pirola samt besonderer Symptome hinzugekommen ist, aber auch mit der Grippe steigen seit dem Herbst wodurch auch das Thema Impfung wieder vermehrt an Bedeutung gewinnt. Nun haben Ärzte und Gesundheitsexperten verstärkt zur Impfung aufgerufen. Wer sich in diesem Jahr noch einmal gegen Corona und die Grippe impfen lassen sollte, erfahren Sie hier.

Übrigens: Wie lange ist man bei einer Infektion eigentlich Corona-positiv? Auf die Frage, ob man mit einer Corona-Infektion an die Arbeit darf, hat dies allerdings keine Auswirkungen mehr.

Corona-Impfung: Ärzte rufen zur Impfung auf - wer ist gemeint?

Die aktuelle Lage in Bezug auf Covid-19 und die Grippe ist besorgniserregend. Laut dem Ärzteblatt werden in Deutschland steigende Infektionszahlen, die eine erhöhte Aufmerksamkeit und Vorsicht erfordern. Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wird in der Ärztezeitung zitiert, dass die Nachfrage nach Impfungen momentan sehr gering sei. Dies sei besonders problematisch, da die Impfung ein wesentliches Instrument im Kampf gegen das Coronavirus darstellt.

Gassen betont in dem Bericht, dass trotz einer gewissen Impfmüdigkeit in der Bevölkerung, die durch den anhaltenden öffentlichen Druck entstanden sei, die Impfung für Risikogruppen von entscheidender Bedeutung bleibe. Die Ärztezeitung unterstreicht diese Aussage und fügt hinzu, dass besonders gefährdete Gruppen ohne angemessenen Impfschutz weiterhin einem hohen Risiko schwerer Erkrankungen ausgesetzt sind. Dies gilt sowohl für Covid-19 als auch für die Grippe.

Kombi-Impfung gegen Corona und Grippe: Diese Menschen sollten sich impfen lassen

Laut einem Bericht der Tagesschau empfehlen Ärzte, sowohl die Corona- als auch die Grippeimpfung zu erhalten, um einen umfassenden Schutz zu bieten. Diese Impfungen könnten sogar gleichzeitig durchgeführt werden, wie es Andreas Gassen beschreibt: "Linker Arm Grippe, rechter Arm Corona". Seit September gibt es außerdem einen neuen Impfstoff gegen Corona. Die Impfung wird dabei besonders für Risikogruppen empfohlen, um sie vor den potenziell schweren Auswirkungen beider Krankheiten zu schützen. Folgende Personen zählen zur Risikogruppe und sollten sich laut einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) impfen lassen: