Corona-Infektion kann IQ senken - Diese Personen sind besonders gefährdet

Es gibt wohl nur noch wenige Menschen weltweit, die sich nicht mindestens einmal mit dem Coronavirus angesteckt haben. Wenn es nach der Virologin Sandra Ciesek geht, liegt die Zahl der an Corona infizierten Personen sogar nahezu bei 100 Prozent. Eine aktuelle Studie eines britischen Forschungsteams, die sich mit den Auswirkungen einer Corona-Erkrankung beschäftigt hat, geht daher fast alle an. Die Forscherinnen und Forscher aus Großbritannien haben einen erstaunlichen Zusammenhang zwischen dem IQ-Wert und Covid-19 erkannt.

Studie: Corona-Infektion senkt IQ um drei Punkte

Im Rahmen der Studie, die im Fachmagazin New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde, nahmen 112.964 erwachsene Probandinnen und Probanden an einer Online-Untersuchung teil. Die Hälfte war zum Zeitpunkt der Studie bereits wissentlich mit Covid-19 infiziert, die andere Hälfe nicht. Sie alle mussten einige Tests absolvieren, die sich rund um logisches Denken, das Gedächtnis, die Planungsfähigkeit, die Impulsivität und die Aufmerksamkeit drehten.

Die Ergebnisse, die das Forschungsteam präsentierte, lassen erahnen, dass eine Corona-Infektion die kognitiven Fähigkeiten einschränkt. Die Studien-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer mit einer überstandenen Infektion zeigten eine Abnahme der kognitiven Fähigkeiten, die laut den Studienautoren rund drei IQ-Punkten eines Intelligenztests entspricht. Defizite offenbarten sie vor allem beim abstrakten Denken, der Planungsfähigkeit und dem Gedächtnis.

Nach Corona-Infektion: Erheblicher IQ-Verlust bei Personen von Risikogruppen

Das Team um Paul Elliott vom Imperial College London betont im Fazit der Studie, dass es sich bei dem Ergebnis um einen Durchschnittswert handelt. Manche Probandinnen und Probanden seien mit einer signifikanten Abnahme der kognitiven Fähigkeiten aufgefallen. So wurde der Verlust von 30 IQ-Punkten beobachtet, der bei früheren Intensivpatienten 3,6-fach häufiger und bei Patientinnen und Patienten mit Long Covid 2,4-fach häufiger auftrat.

Bei den folgenden Personengruppen wurden durchschnittlich die größten kognitiven Beeinträchtigungen gemessen:

Verlust von 9 IQ-Punkten: Personen, die wegen einer Corona-Infektion auf der Intensivstation behandelt werden mussten.

Verlust von 6 IQ-Punkten: Personen, die zwölf Wochen nach einer Corona-Erkrankung über Long-Covid-Symptome klagten.

Verlust von 2,5 IQ-Punkten: Personen, die mit Alpha-Variante oder Wildtyp infiziert waren.

Corona senkt kognitive Fähigkeiten - aber die Studie hält auch eine gute Nachricht bereit

Die kognitiven Fähigkeiten, die nach einer Corona-Infektion verloren gehen, können sich mit der Zeit wieder verbessern. Das ist die gute Nachricht, die die Studie hergibt. Vor allem dann, wenn sich Patientinnen und Patienten von Long Covid erholen. Auch Impfungen tragen einen positiven Effekt bei: Nach einer ersten Corona-Impfung steigt der IQ durchschnittlich um einen Punkt, nach einer zweiten um zwei Punkte.

Eine klinische Relevanz bietet die Studie nicht. Um die langfristigen Auswirkungen einer Corona-Erkrankung sicher feststellen zu können, wird es weitere Forschungen brauchen.

