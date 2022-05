Wegen Lockdown: Kunde bekommt Fitnessstudio-Beiträge zurück

Bis vor den Bundesgerichtshof zog ein Kunde eines Fitnessstudios, um seine Beiträge aus der Lockdown-Zeit zurückzubekommen. Er bekam Recht.

Im vergangenen Jahrzehnt erlebten Fitnessstudios in Deutschland einen regelrechten Boom. Seither trainieren Millionen Bundesbürger an den Geräten - teilweise auch in der Nacht, denn nicht wenige Gyms haben rund um die Uhr geöffnet. In normalen Zeiten wohlgemerkt.

Doch während der ersten beiden Pandemie-Jahre war zeitweise nichts normal. Im Lockdown mussten auch viele Fitnessstudios schließen. Nun ist klar: Kunden, die deswegen keinen Zutritt hatten, können ihre in dieser Zeit gezahlten Mitgliedsbeiträge zurückverlangen.

Das geht aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zu einem Musterfall aus Niedersachsen vom Mittwoch (4. Mai) hervor. Demnach muss ein Studio einem klagenden Kunden die per Lastschrift eingezogenen Beiträge zurückzahlen.

Hierzu teilten die obersten Zivilrichterinnen und -richter in Karlsruhe mit: "Der Zweck eines Fitnessstudiovertrags liegt in der regelmäßigen sportlichen Betätigung." Bei einer mehrwöchigen Schließung sei es unmöglich gewesen, diese Leistung zu erbringen, argumentierten die Juristen. (Az. XII ZR 64/21)

Klage gegen Fitnessstudio wegen Vertrag aus dem Dezember 2019

In dem konkreten Fall hatte der Fitnessstudio-Nutzer einen seit Dezember 2019 geltenden Zwei-Jahres-Vertrag abgeschlossen. Wegen der Pandemie hatte das Gym jedoch vom 16. März bis zum 4. Juni 2020 schließen müssen.

Dennoch zog der Betreiber weiter die monatlichen Beiträge von 29,90 Euro ein. Zwar forderte der Kunde sein Studio zunächst zur Rückzahlung auf und verlangte schließlich einen Wertgutschein über die Summe - jedoch vergeblich. Ihm wurde lediglich eine "Gutschrift über Trainingszeit" angeboten, was der Kunde wiederum ablehnte.

Der Mann bekam nun vor dem BGH in letzter Instanz Recht. Die Richter entschieden, bei einem Fitnessstudio-Vertrag mit mehrmonatiger fester Laufzeit sei "gerade die regelmäßige und ganzjährige Öffnung und Nutzbarkeit des Studios von entscheidender Bedeutung". Dieser Vertragszweck habe im Lockdown nicht erreicht werden können.

BGH: Fitnessstudios können Vertrag nicht um Wochen der Schließung verlängern

Dem Urteil zufolge hat das Studio auch kein Recht, die Wochen der Schließung an die Vertragslaufzeit anzuhängen. Dies hatten manche Gerichte der unteren Instanzen für möglich gehalten. Das begründen die BGH-Richter auch mit der Gutschein-Lösung, die der Gesetzgeber im Frühjahr 2020 eingeführt hatte, um massenhafte Insolvenzen durch Rückforderungen zu verhindern.

Die Regelung sah vor, dass Veranstalter und Einrichtungen Eintrittskarten und "Nutzungsberechtigungen" auch mit einem Gutschein erstatten können. Damit sei eine abschließende Regelung getroffen worden, entschied der BGH. Eine Vertragsanpassung finde daneben nicht statt. (mit dpa)