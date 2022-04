Corona-Regeln: Braucht es eine Maske am Arbeitsplatz?

Die Maskenpflicht im Einzelhandel gehört der Vergangenheit an, doch wie ist es am Arbeitsplatz? Wir klären auf.

Seit Anfang April ist unser alltägliches Leben wieder ein anderes. Grund dafür sind die Lockerungen der Corona-Regelungen, welche sich vor allem rund um die Maskenpflicht bemerkbar machen. So braucht es keine Maske beim Einkaufen mehr - und auch nicht mehr in der Schule. Doch wie verhält es sich am Arbeitsplatz? Vorneweg: Eine pauschale Antwort darauf gibt es nicht.

Arbeitgeber müssen sich rund um die Maske an Verordnungen halten

Das liegt daran, dass die Arbeitgeber seit dem 20. März 2022 selbst über das Hygienekonzept in ihrem Betrieb entscheiden. Allerdings gibt es dabei auch einige Vorgaben, welche durch die Basisschutzmaßnahmen der aktuellen Corona-Arbeitsschutzverordnung noch mindestens bis zum 25. Mai Bestand haben.

Darin enthalten kann auch eine Maskenpflicht sein, die der Arbeitgeber erlassen muss. Diese gilt in Bereichen, wo die Infektionsgefahr als hoch eingestuft wird. Dazu kann beispielsweise das Büro zählen, weil dort viele Menschen auf engem Raum arbeiten. Auch Arbeitsplätze, an denen nicht oder kaum gelüftet werden können, fallen unter die Bereiche, in denen eine Maskenpflicht gilt. Arbeitgeber sind verpflichtet, diese Maskenpflicht dann auch einzuhalten.

Missachtung der Maskenpflicht kann zur Kündigung führen

"Weigert sich ein Mitarbeitender, seine Maske zu tragen, kann der Arbeitgeber auf die allgemeinen arbeitsrechtlichen Maßnahmen zurückgreifen", klärt Hanna Schmid von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben auf. Bedeutet: Bei einer strikten Weigerung und mehreren Abmahnungen kann Arbeitnehmern sogar eine Kündigung drohen, wenn sie sich nicht an die Maskenpflicht halten.

Der jeweilige Arbeitgeber ist verpflichtet, den Arbeitnehmern geeignete Schutzmasken zur Verfügung zu stellen. Auch die Prüfung, ob die aktuellen Vorgaben weiterhin nötig sind, gehört zu den Verpflichtungen.