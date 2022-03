Schauspielerin Marianne Koch mahnt: "Corona weiter ernst nehmen"

Exklusiv Die Ärztin und frühere Schauspielerin Marianne Koch sieht die Corona-Lockerungen skeptisch. Sie warnt davor, das Virus nicht mehr ernst zu nehmen.

Die Ärztin und frühere Schauspielerin Marianne Koch mahnt, die Corona-Pandemie trotz der geplanten Lockerungen ab dem 20. März nicht zu unterschätzen.

"Man sollte die Warnung von Gesundheitsminister Lauterbach, den ich als Kollege schätze, sehr ernst nehmen: Es kann alles wiederkommen, womöglich mit neuen Varianten", sagte sie im Interview mit unserer Redaktion in der Montagausgabe der "Augsburger Allgemeinen". Sie selbst schütze sich durch die Impfungen, sei schon zum zweiten Mal geboostert, und trage "ziemlich konsequent eine Maske. Nicht nur in den Geschäften, auch im Freien, beispielsweise wenn ich auf den Markt gehe", so die 90-Jährige. Deshalb sei es gut, wenn man sich zusätzlich regelmäßig testet, zum Beispiel, bevor man mit Freunden zum Essen geht.

Marianne Kochs Alters-Rezept: gesunde Ernährung, soziale Kontakte, Bewegung und geistige Beweglichkeit

Zum Geheimnis, wie man möglichst gesund alt werde, sagte sie, gute Gene spielten sicher eine große Rolle. Aber sie seien nicht alleine ausschlaggebend. Wichtig sei neben einer optimalen Ernährung, viel Bewegung und sozialen Kontakten auch geistige Beweglichkeit. "Mein Lieblingszitat stammt von der über 90-jährigen New Yorkerin Bel Kaufmann, der Enkelin von Scholem Aleichem, die auf die Frage, wieso sie so jung geblieben ist, geantwortet hat: ,Ich bin zu beschäftigt, um alt zu werden. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mich hinsetzen und alt werden, aber jetzt habe ich zu viel zu tun.` Geht mir irgendwie ähnlich." (Daniela Hungbaur, AZ)

