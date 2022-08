Neue Schutzmaßnahmen: Alles zum Corona-Fahrplan für den Herbst

Die Maskenpflicht soll zu Teilen ihr Comeback feiern, Lockdowns sind aber nicht zu befürchten: Der Corona-Fahrplan für den Herbst 2022 wurde bekanntgegeben.

Der Corona-Fahrplan für den Herbst steht: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) und Justizminister Marco Buschmann ( FDP) haben sich auf neue alte Corona-Schutzmaßnahmen geeinigt. Durch diese soll die Pandemie im Herbst bekämpft werden. Nach dem Sommer befürchten einige Experten eine weitere Corona-Welle.

Corona-Regeln ab Herbst 2022: Maskenpflicht kehrt zurück

Die wohl wichtigste Corona-Maßnahme für den Herbst stellt die wiederkehrende Maskenpflicht dar. Die Maske soll in einigen Innenräumen wieder eingeführt werden, in denen sie derzeit nicht getragen werden muss. Auch in Flugzeugen und im Fernverkehr ist die Maske verpflichtend zu tragen. Das ist aber nicht alles: "Wenn die Situation es gebietet, gilt auch eine Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen und es kommt zu Obergrenzen im öffentlichen Raum", sagte Lauterbach am Mittwoch.

Auch Buschmann hält eine Maskenpflicht für "zumutbar", räumt allerdings ein: "In Kultur, Freizeit, Sport und Gastronomie muss es Ausnahmen für getestete, frischgeimpfte und frischgenesene Personen geben." Eine pauschale Maskenpflicht ist laut dem 45-Jährigen "nicht angemessen".

Video: dpa

Stattdessen können die Länder das Tragen von Masken in bestimmten Räumen und bei bestimmten Veranstaltungen anordnen. Auch in der Schule könnte die Maske ein Comeback feiern, um Schulschließungen zu verhindern. Buschmann sagte, dass die Länder eine Maskenpflicht an Schulen dann anordnen dürfen, wenn sie dadurch Präsenzunterricht durchführen können. Diese Regelung gelte aber ausschließlich für Kinder ab der fünften Klasse.

Corona-Maßnahmen sehen keine Lockdowns vor – 3G feiert Comeback

Zu flächendeckenden Lockdowns soll es allerdings auch bei einer heftigen Corona-Welle nicht mehr kommen. "Lockdowns und Ausgangssperren erteilt unser Konzept deshalb eine Absage", erklärte Buschmann. Die Länder werden im Herbst also nicht das Recht haben, derartige Maßnahmen zu verhängen.

Stattdessen soll die Testnachweispflicht zurückkehren, die derzeit kaum noch eine Rolle spielt. Die Länder haben außerdem die Möglichkeit, einige Regelungen zu verhängen.

Überblick: Corona-Regeln ab 1. Oktober 2022

Maskenpflicht und Testnachweispflicht beim Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern.

und beim Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Maskenpflicht und Testnachweispflicht für alle Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten.

und für alle Beschäftigten in ambulanten Pflegediensten. Maskenpflicht im Fernverkehr und in Flugzeugen.

Diese Corona-Regeln können die Länder ab Herbst 2022 verhängen

Maskenpflicht im Nahverkehr.

im Nahverkehr. Testpflicht für Schulen und Kitas.

Maskenpflicht in Innenräumen, die öffentlich zugänglich sind.

in Innenräumen, die öffentlich zugänglich sind. Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse.