Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Das gilt seit dem 1. Mai

In Baden-Württemberg galt die Warnstufe, nun wurden die Corona-Maßnahmen merklich reduziert. Wir erklären, was sich geändert hat.

In Baden-Württemberg gab es bis März 2022 drei Corona-Stufen: Basisstufe, Warnstufe und die Alarmstufe. Doch dieses System, das auf der Auslastung der Krankenhäuser basiert, gilt mit Einsetzen der Lockerungen in dem Bundesland seit dem 3. April nicht mehr. Im Mai treten nun weitere Veränderungen in Kraft.

Im Südwesten wurden nach knapp zwei Jahren nahezu sämtliche Corona-Maßnahmen zum Frühjahr eingestellt, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann bereits am 29. März mitteilte. Für die geplante Hotspot-Regelung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat die Koalition aus Grüne und CDU Kritik übrig: "Es liegt nicht an unserem Ermessen, aus schlechten gute Gesetze zu machen", erklärte Kretschmann bei einer Rede und betonte, dass die Mehrzahl der Länderparlamente den Vorschlag des Ministeriums nicht gut heißen würden.

Im Mai gibt es nun vor allem eine Neuerung, die weitere Lockerungen darstellt.

Quarantäne in Baden-Württemberg auf fünf Tage verkürzt

Im Mai soll sich in Baden-Württemberg die Dauer der verpflichtenden Quarantäne bei einer Corona-Infektion verändern. Darauf haben sich das Sozialministerium und die Fraktionschefs von Grünen und CDU verständigt. Demnach soll die Isolation nur noch fünf Tage andauern müssen. Die Regelung soll in der ersten Mai-Woche beschlossen werden. Bislang galt für Infizierte eine Quarantäne von zehn Tagen.

Allerdings gibt es auch eine Einschränkung: Infizierte dürfen die Quarantäne nur verlassen, wenn sie zwei Tage lang symptomfrei sind.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg entfallen beinahe komplett

Der Bund bzw. Lauterbach appellierten zur Anwendung dieser Hotspot-Regelung, die jedoch Kretschmann und die Ministerpräsidenten anderer Länder nicht für rechtssicher halten. "Es wäre richtig gewesen, uns den Instrumentenkasten zu geben, damit wir nach Lage der Dinge, die Instrumente anwenden können", führte der Landeschef aus. Stattdessen zeigen sich die meisten Bundesländer mit dem neuen Infektionsschutzgesetz der Ampelkoalition unzufrieden. Warum dies ein Problem darstellt? Die von Lauterbach angedachte Regelung würde vor Gericht nicht standhalten, so die These.

Vertreter der grün-schwarzen Koalition erklärten zwar ihr Bedauern für den Schritt der Lockerungen, sähen sich aufgrund rechtlicher Bestimmungen jedoch dazu gezwungen: Die Hürden für die Hotspot-Regel seien derart hoch, dass sie in Baden-Württemberg nicht umgesetzt werden könnten, erklärte Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz dem SWR. So seien in dem Bundesland längst nicht so viele Krankenhausbetten belegt wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo die Hotspot-Regelung zum Einsatz kommen soll. Das würde es unmöglich machen, ein ganzes Bundesland zur Hotspot-Region umzuwandeln.

Zusammengefasst: Es wird zwar einerseits vor den nach wie vor hohen Infektionszahlen gewarnt, andererseits gäbe es im Hinblick auf die aktuelle Krankenhaus-Situation des Bundeslandes kein Grund zur Sorge.

Seit Sonntag muss in Baden-Württemberg in Innenräumen keine Maske mehr getragen werden. Die Ausnahme bilden der öffentliche Nahverkehr (ÖPNV), Reisen mit dem Flugzeug sowie der Besuch von Kliniken und Arztpraxen zum Schutz von vulnerablen Personen. Außerdem fällt die 3G-Beschränkung weg. Diese Regeln galten bis zuletzt:

Diese Corona-Regeln in Baden-Württemberg fielen im April

FFP-2-Maskenpflicht in Innenräumen für Erwachsene sowie in Bussen und Bahnen

OP-Maskenpflicht im Freien, wenn Abstand nicht eingehalten werden kann

3G-Regelung in fast allen Bereichen, etwa Gastronomie und Hotels sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen

und Hotels sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen 2G-Plus-Regelung in Clubs und Diskotheken

Keine Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel und bei Gottesdiensten

In Kinos, Theatern und in Konzertsälen sowie bei Großveranstaltungen gilt 3G bei einer maximalen Auslastung von 60 Prozent und maximal 6.000 Besuchern, sowie 3G bei 75 Prozent Besucherauslastung, aber maximal 25.000 Besuchern

Keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene, wenn Nicht-Genesene oder Nicht-Geimpfte dabei sind, gilt: Ein Haushalt plus 10 weitere Personen

Corona-Maßnahmen fielen ab dem 20. März

Bereits am 20. März waren die meisten Corona-Maßnahmen in Deutschland aufgehoben worden, so auch in Baden-Württemberg. Allerdings gibt es für die Länder einen sogenannten Basisschutz, der es den Landesparlamenten ermöglicht, örtlich wieder strengere Schutzmaßnahmen einzuführen. Diese sollen dann greifen, wenn es lokale Corona-Ausbrüche gibt - oder eine neue, schlimmere Corona-Virusvariante.

Die neuen Corona-Regeln des Bundes sollen bis vorerst 23. September 2022 gelten.