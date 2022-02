Lockerungen im Südwesten

06:43 Uhr

Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Diese Maßnahmen sind neu

Ein bisschen Lockerung ist drin: Ministerpräsident Winfried Kretschmann passt in Baden-Württemberg die Corona-Maßnahmen an.

Schon vor dem Corona-Gipfel am 16. Februar passt Baden-Württemberg einige Regeln in der Pandemie an. Es geht dabei um den Einkauf und den Besuch von Veranstaltungen.

Von Marcus Giebel und Sarah Höger

In Baden-Württemberg sind einige Corona-Regeln ab dem 9. Februar - und damit eine Woche vor der Ministerpräsidentenkonferenz - entschärft worden. Darüber dürften sich der Einzelhandel und die Kultur freuen. Neue Corona-Regeln in Baden-Württemberg Am 8. Februar hat die Landesregierung die Corona-Maßnahmen in einigen wesentlichen Punkten geändert. Die Anpassungen im Überblick: Im Einzelhandel entfällt 3G in der „Alarmstufe 1“ (Hospitalisierungsinzidenz von 3,0 oder mindestens 390 mit Covid-19-Patienten belegte Intensivbetten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen).

Bei öffentlichen Veranstaltungen darf in der „Alarmstufe 1“ in geschlossenen Räumen bei 2G bis zu 50 Prozent ausgelastet werden, die maximale Zuschauerzahl beträgt 2000, bei 2Gplus sind bis zu 4000 Zuschauer erlaubt.

Öffentliche Veranstaltungen im Freien dürfen in der „Alarmstufe 1“ unter 2G-Regeln mit bis zu 5000 Zuschauern stattfinden, bei Anwendung von 2Gplus sind es bis zu 10.000, die Auslastungsgrenze beträgt ebenfalls 50 Prozent.

Für solche Veranstaltungen mit mindestens 500 Zuschauern gilt die Pflicht der festen Zuweisung von Steh- und Sitzplätzen, wobei höchstens zehn Prozent Stehplätze sein dürfen.

Bei Volks- und Stadtfesten sind unter 2G-Regeln bis zu 5000 Besucher zugelassen, bei Beachtung von 2Gplus maximal 10.000, dabei beträgt die Auslastungsgrenze 50 Prozent.

Die Pflicht zur Kontakterfassung entfällt bei solchen öffentlichen Veranstaltungen oder Festen, in diversen Kultureinrichtungen, in der Gastronomie , in Vergnügungsstätten, in Freizeiteinrichtungen, bei körpernahen Dienstleistungen uvm. Video: SAT.1 Corona-Maßnahmen in Baden-Württemberg: Kretschmann regt „verantwortliche Öffnungsschritte“ an Landesvater Winfried Kretschmann erkärte die Lockerung im Einzelhandel: „Ich glaube, dass das pandemisch vertretbar ist.“ Der Grünen-Politiker stellte weitere „verantwortliche Öffnungsschritte“ nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar in Aussicht, sollte die Situation in den Krankenhäusern dies zulassen. Es dürfe jedoch nie der Eindruck entstehen, „dass wir aus dem Bauch heraus etwas entscheiden“. Deshalb nahm er den Expertenrat der Bundesregierung in die Pflicht und forderte, dass dieser „belastbare Aussagen macht, wie wir nun die Lage mit dem Omikron-Virus einzuschätzen haben“. Wichtig sei für die Politik nun auch, „keine falschen Erwartungen (zu) wecken“. Wenige Tage zuvor hatte Kretschmann noch angedeutet, dass weitreichende Lockerungen vor Ostern nicht realistisch seien. Lesen Sie dazu auch Nach Bund-Länder-Gipfel Beschlüsse beim Corona-Gipfel: Ab wann gelten die neuen Corona-Regeln?

Corona-Regeln Wo gilt 2G? Corona-Maßnahmen für Einzelhandel, Restaurants oder Friseur in Deutschland

Corona-Pandemie Omikron-Variante auch in Berlin nachgewiesen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen