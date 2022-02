Corona-Regeln in Baden-Württemberg: Diese Maßnahmen gelten

Hervorragend- Wenn man als 3 fach Geimpfter nur noch mit zusätzlichem PCR Test in die Gastronomie darf, geht man da einfach nicht mehr hin. Was störts wenn die Lokale pleite gehen. Die normale Gastronomie war nie der Corona Treiber. Das heisst Hotel geht praktisch dann auch nicht mehr, wenn man auf Reisen auf Gastronomie verzichten muss und sein mitgebrachtes Essen entweder im Hotelzimmer einnehmen darf oder gleich am Waldrand wie ein Fuchs, der einen Hasen erlegt hat. Ich wünsche allen Impfverweigerern bei Corona Infektion ein schweren Krankheitsverlauf mit Spätfolgen- sie sind die Personengruppe, die die aktuelle Welle antreiben.

