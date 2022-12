Übersicht

11:55 Uhr

Corona-Regeln in Berlin: Das gilt im Dezember 2022

Ab Oktober wird auch in Berlin die Maskenpflicht verschärft.

Im Herbst 2022 wurden die Corona-Maßnahmen in Deutschland leicht verschärft. So gilt in Berlin eine strengere Maskenpflicht. Blick auf die aktuell gültigen Regeln.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape