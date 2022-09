Fliegen im Herbst 2022: Die aktuellen Corona-Regeln im Flugzeug

Zum Herbst ändern sich die Corona-Regeln in Deutschland, was auch die Situation in Flugzeugen betrifft. Die aktuellen Corona-Regelungen für Flugreisende im Überblick.

Die Zeit, in der Flugzeuge wegen der Corona-Pandemie ab Boden blieben, ist längst vorbei. Trotzdem beeinflusst das Coronavirus Flugreisen noch immer mit einigen Regelungen und Maßnahmen. Zum Herbst wird das Infektionsschutzgesetz nun angepasst, was die Frage aufwirft: Welche Corona-Regelungen gelten noch im Flugzeug und welche allgemein bei Flugreisen? Ein Überblick.

Muss man im Flugzeug noch eine Maske tragen?

In den letzten Monaten wurde die Maskenpflicht in Deutschland nach und nach abgeschafft oder gelockert. In Flugzeugen blieb allerdings eine strikte Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske bestehen. Das ändert sich nun im Herbst 2022. Auf Druck der FDP streicht die Ampel die Maskenpflicht im Flugzeug aus dem Infektionsschutzgesetz. Damit werden die Regelungen an die Empfehlungen der europäischen Flugbehörde angepasst.

Allerdings vereinbarten SPD, Grüne und die FDP, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu ermächtigt wird, eine Maskenpflicht im Flugzeug wieder zu erlassen. Für eine dementsprechende Verordnung braucht es aber eine Zustimmung aller Ressorts, auch der Ministerien, die von der FDP geführt werden. Die Maskenpflicht wird im Flugzeug alle Voraussicht nach ab dem 1. Oktober fallen. Ende September laufen die aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz aus.

3G und Testpflicht: Aktuelle Corona-Regeln bei Flugreisen

Bei Flugverbindungen innerhalb Deutschlands gibt es keine Verpflichtung für einen 3G-Nachweis mehr. Für Flugreisen ins Ausland gilt allerdings, dass die Einreisebestimmungen des Ziellandes beachtet werden müssen. Schreiben diese beispielsweise einen 3G-Nachweis oder eine Testpflicht vor, müssen diese Bestimmungen erfüllt werden. Es gibt noch das ein oder andere Land, welches 3G-Nachweise verlangt. Auch ein Impfnachweis muss in einigen erbracht werden.

Corona-Regeln am Flughafen

Am Flughafen gibt es kaum mehr Einschränkungen, welche durch die Corona-Pandemie anfallen. Im Terminal herrscht an deutschen Flughäfen keine Maskenpflicht mehr. In der Regel wird das Tragen einer Maske allerdings empfohlen.

Auffällig sind in den letzten Monaten die langen Wartezeiten an deutschen Flughäfen gewesen, welche gerade bei der Abgabe des Gepäcks und beim Check-in herrschten. Das kann zu einem kleinen Teil mit der Kontrolle von Corona-Tests zu tun haben, liegt aber vor allem an einer akuten Personalnot an den Flughäfen.

Corona-Regeln: Anfahrt zum Flughafen

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Flughafen fährt, der sollte eine Maske mitnehmen. Im ÖPNV und im Fernverkehr gilt die Maskenpflicht nach jetzigem Stand auch im Herbst weiter.