Corona-Regeln im Skiurlaub: Von 2G bis Zutritt für alle auf Pisten

Der Berg ruft! Im Winter geht es für viele Deutsche hoch hinaus, um dann auf dem präparierten Schnee gen Tal zu sausen. Doch wie sieht der Skiurlaub diesmal aus? Das sind die Corona-Regeln.

Winter und Skifahren - das gehört für immer mehr Deutsche zusammen. Besonders beliebt sind Urlaube in den Alpen, denn gerade aus dem Süden der Bundesrepublik ist der Weg in die Berge nicht weit. Aber wie gestaltet sich der Pistenspaß in Österreich, der Schweiz, Italien und Frankreich in Pandemie-Zeiten?

Corona-Regeln beim Skiurlaub in Österreich: Wegen Lockdown aktuell nichts für Touristen

Erschwerte Bedingungen herrschen besonders in Österreich. Denn im Land gilt bis wahrscheinlich zum 13. Dezember ein strenger Lockdown, der alle Menschen einschränkt - unabhängig vom Impfstatus. Skifahren ist zwar im Rahmen der sportlichen Betätigung im Freien möglich, doch da Hotels und andere Beherbergungsbetriebe geschlossen bleiben müssen, sind die Pisten quasi den Ortsansässigen und Tagesausflüglern vorbehalten.

In den Seilbahnen sind nur Geimpfte und Genesene zugelassen, diese müssen eine FFP2-Maske tragen. Es ist davon auszugehen, dass diese strikte Einschränkung auch nach dem Lockdown bestehen bleiben wird, da Österreich einen 2G-Kurs fahren will und auf eine Impfpflicht setzt.

Bei Skikursen mit einer Gruppengröße von mindestens 25 Personen sind ebenfalls nur Geimpfte und Genesene zulässig. Auch Après Ski ist nur für Personen mit Impfung oder Genesung möglich, das wird laut dem offiziellen Tourismus-Portal sehr wahrscheinlich auch für alle Beherbergungsbetriebe - damit auch Berghütten und Ferienwohnungen - gelten.

Von jeglichen Nachweisen befreit sind Kinder unter zwölf Jahren. Allerdings müssen alle ab sechs Jahren eine Maske tragen, wo dies gefordert wird. Für Kinder unter 14 Jahren genügt eine Stoffmaske. Wichtig: In Österreich gilt die Impfung bereits am Tag des zweiten Pieks als vollständig. Allerdings wird eine Auffrischung nach 270 Tagen benötigt, um nicht als ungeimpft eingestuft zu werden.

Corona-Regeln beim Skiurlaub in der Schweiz: 3G nur in Innenräumen der Gastronomie

Eine Pflicht zum Bedecken von Mund und Nase besteht auch in Seilbahnen in der Schweiz, allerdings sind hier auch Alternativen zur FFP2-Maske zulässig. Es wird schlicht von Mund-Nasen-Schutz gesprochen. Dieser muss auch in geschlossenen Stationsgebäuden, Wartezonen und Liftkarten-Verkaufsstellen getragen werden. Kinder unter zwölf Jahren sind davon befreit.

Ansonsten ist der Zutritt nicht beschränkt, lediglich in Innenbereichen der Gastronomie gilt die 3G-Regel. Einen entsprechenden Nachweis müssen alle Personen über 16 Jahre zur Hand haben. Es werden bis zu 72 Stunden alte PCR-Tests und maximal 48 Stunden zurückliegende Antigentests anerkannt. Eine Ausnahme bildet Samnaun, wo aufgrund des Verbunds mit Ischgl in Österreich 2G greift.

Bergrestaurants und Bars sind geschlossen, heißt es. Demnach fällt Après Ski in der gewohnten Form flach, es ist lediglich an einigen Orten möglich, Getränke mitzunehmen, berichtet das Portal „Snowplaza“.

Corona-Regeln beim Skiurlaub in Italien: Regeln abhängig von Infektionszahlen - Abstandsgebot in Seilbahnen

In Italien - und damit auch dem bei vielen Bundesbürgern beliebten Südtirol - fahren geschlossene Seilbahnen nur mit einer Auslastung von maximal 80 Prozent. Auf die Einhaltung der Abstände ist zu achten. Zudem gilt eine Maskenpflicht, die schon für Kinder ab sechs Jahren zu befolgen ist. Mindestens eine OP-Maske ist zu tragen.

Ob neben Geimpften und Genesenen auch Getestete Zutritt bekommen - auch als 3G bekannt -, hängt von der jeweiligen Region ab. Dabei wird auf die Entwicklung der Infektionszahlen geachtet, das Land teilt seine Regionen in die Farben weiß, gelb, orange und rot ein. Für orangefarbene Zonen ist die 2G-Regel verbindlich, in roten Zonen müssen die Seilbahnen ihren Betrieb einstellen. Die Einschränkungen für Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, gelten analog auch im Innenbereich von Gastrobetrieben.

Diese Maßnahmen sollen ab dem 6. Dezember greifen, wie italienische Medien berichten. Kinder unter zwölf Jahren brauchen keinen Nachweis zu erbringen. Ab Januar soll Après Ski an den Pisten nicht mehr möglich sein, weil in Italien dann eine Null-Promille-Grenze eingeführt wird.

Corona-Regeln beim Skiurlaub in Frankreich: Inzidenz als Maßstab und Corona-Pass als Eintrittskarte

Auch in Frankreich muss in Skiliften Maske getragen werden, ausgenommen sind Kinder unter elf Jahren. Gleiches gilt in den Warteschlangen. Vor dem Einstieg ist der Corona-Pass - der sogenannte „pass sanitaire“ - vorzuzeigen. Das Pendant zum Covid-Zertifikat der EU benötigen alle Personen ab zwölf Jahren und zwei Monaten.

Auch in Restaurants und Bars - also auch beim Après Ski - sowie touristischen Unterkünften wie Hotels wird danach verlangt. In Skigebieten gilt ab einer Inzidenz über 200 die 3G-Regel, wobei PCR- oder Antigentests für Nichtgeimpfte und -genesene höchstens 24 Sunden zurückliegen dürfen.

Interessant: Personen ab 65 Jahren gelten nur noch bis zu sechs Monate nach der letzten Impfung als vollständig immunisiert.