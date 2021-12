Corona-Regeln in Norwegen: Quarantänepflicht für Ungeimpfte

In Skandinavien versuchen die Regierungen auch in der Pandemie, möglichst viel Normalität zu gewährleisten. Das gilt auch für Norwegen. Beschwerlich gestaltet sich aus deutscher Sicht nur die Einreise. Das sind die Corona-Regeln.

Wer für ein paar Tage oder Wochen Ruhe und die Abgeschiedenheit der Natur genießen will, wählt nicht selten Norwegen als Reiseziel. Auch während der Corona-Krise versucht das skandinavische Land die Normalität weitgehend aufrecht zu erhalten. Bei Einreisen aus Deutschland sind jedoch einige Regeln zu beachten.

Denn die Bundesrepublik wird aus norwegischer Sicht wegen der hohen Infektionszahlen als dunkelrotes Land eingeordnet. Das ist die vierte der sechs Stufen im System. Zunächst einmal muss jeder Einreisende über 16 Jahre frühestens 72 Stunden vor der Ankunft ein entsprechendes digitales Formular ausfüllen, um sich quasi anzumelden.

Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Reisende einen Beleg. Dieser ist der Grenzpolizei vorzuzeigen.

Corona-Regeln in Norwegen: Covid-Zertifikat befreit von Quarantänepflicht

Über ein Covid-Zertifikat - etwa das der EU oder eines mit vergleichbarem QR-Code - ist die Impfung oder Genesung nachzuweisen, um von der Quarantänepflicht befreit zu werden. Der gelbe Impfpass etwa wird nicht anerkannt.

Alle Erwachsenen, die einen solchen Beleg nicht vorzeigen können, benötigen einen höchstens 24 Stunden alten PCR- oder Antigentest. An der Grenze wird bei allen Einreisenden ein weiterer Antigen-Schnelltest gemacht. Fällt dieser positiv aus, muss binnen 24 Stunden ein PCR-Test folgen. Alle Personen über zwölf Jahre haben im öffentlichen Raum eine medizinische Maske zu tragen, bis das Ergebnis vorliegt.

Für die Nicht-Geimpften und -Genesenen erfolgt eine bis zu zehn Tage andauernde Quarantäne, die in einer geeigneten Unterkunft oder in einem extra dafür vorgesehenen Hotel angetreten werden kann. Nach frühestens drei Tagen ist es möglich, die Isolation per PCR-Test zu verkürzen - den Test-Termin muss der Reisende selbst mit der Gemeinde vereinbaren. Im Falle von Quarantänehotels bietet die Kommune die Tests an.

Berufskraftfahrer im Fernverkehr, Luftfahrt- und Bahnpersonal sowie Arbeitnehmer, die in einem norwegischen Hafen auf einem Schiff anmustern, können während der Arbeitszeit von der Quarantäne befreit werden. Dafür ist jedoch Rücksprache mit dem Arbeitgeber zu halten.

Eine teilweise Befreiung der Quarantäne kann auch gewährt werden, um schwerkranke Verwandte zu besuchen oder einer Beisetzung oder Bestattung eines nahen Angehörigen beizuwohnen. Dafür ist jedoch neben dem Test an der Grenze ein weiterer am betreffenden Tag vorzunehmen - dieser muss selbst bezahlt werden.

Auch Minderjährige unterstehen Testpflicht - aber keine Quarantäne nötig

Sonderfälle gibt es für Minderjährige. Auch für sie steht ein Antigen-Schnelltest an der Grenze an, dessen Ergebnis vor der Weiterreise abgewartet werden muss. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren können von dieser Testpflicht befreit werden, sollte sich die Durchführung als „unverhältnismäßig schwierig“ erweisen - darüber wird vor Ort entschieden. Ungeimpfte Minderjährige sowie alle unter 16 Jahren müssen nicht in Quarantäne, ihnen wird aber nach 72 Stunden ein weiterer Test empfohlen.

Ist beim Eintritt ins Land keine Teststation parat, muss in den nächsten 24 Stunden ein Antigen-Schnelltest in einer öffentlichen Teststation gemacht werden.

Im Falle einer Infektion sollten auch die anderen Mitglieder des Haushalts und nahe Kontaktpersonen ihren Gesundheitszustand für zehn Tage genau überprüfen. Geimpften und Genesenen wird empfohlen, sich sofort und dann noch einmal in den folgenden sieben Tagen testen zu lassen - das Norwegische Institut für Gesundheit schlägt für den zweiten Termin Tag drei bis fünf vor.

Alle nicht-geimpften oder -genesenen Erwachsenen, die mit der infizierten Person in einem Haushalt leben oder als nahe Kontaktperson gelten, müssen sich jeden Tag einem Antigentest unterziehen oder jeden zweiten Tag einen PCR-Test machen. Minderjährigen wird dies zumindest empfohlen.

Blick in die Hauptstadt: In Oslo wurde das Munch Museum eröffnet. Foto: Steffen Trumpf, dpa

Personen, die vor weniger als drei Monaten infiziert waren, werden die Tests hingegen nicht empfohlen. Bei Kindern dürfen grundsätzlich die Eltern entscheiden, ob ein Test Sinn ergibt.

Bis zum Erhalt eines negativen Testergebnisses sollten alle Kontaktpersonen zu Hause bleiben. Werden die Tests nicht wie empfohlen gehandhabt, sind Kontakte mit anderen Menschen für sieben Tage zu vermeiden.

Bei einem Verdacht auf die Omicron-Variante infolge eines positiven Tests muss sich die betreffende Person für sieben Tage isolieren. Alle Haushaltsmitglieder haben sich unabhängig von ihrem Impfstatus für zehn Tage in häusliche Quarantäne zu begeben, diese kann frühestens nach sieben Tagen mit einem PCR-Test beendet werden. Zudem unterstehen alle Kontaktpersonen einer Testpflicht und müssen sich drei bis sieben Tage nach Feststellung der Infektion erneut testen lassen.

Corona-Maßnahmen: Keine allgemeinen Corona-Einschränkungen mehr in Norwegen

Allgemeingültige Regeln hinsichtlich Kontaktbeschränkungen oder Abständen gibt es in Norwegen nicht mehr. Auch gibt es keine Obergrenze für Besucher in den eigenen vier Wänden. Laut Auswärtigem Amt gilt jedoch „erhöhte Bereitschaft“.

Je nach Infektionsgeschehen können in bestimmten Regionen auch Einschränkungen zu befolgen sein. So ist es möglich, dass in Restaurants, in Museen, auf Veranstaltungen oder bei Versammlungen das Covid-Zertifikat vorgezeigt werden muss.

Teilweise kann auch eine Maskenpflicht zu beachten sein - etwa in Flugzeugen oder auf Fähren. Alles in allem nähert sich Norwegen jedoch dem Leben vor der Pandemie an.