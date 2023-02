Corona-Regeln in Niedersachsen: Was gilt im Februar 2023?

Auch im neuen Jahr gelten in Deutschland und damit auch in Niedersachsen Corona-Regeln. Die aktuellen Bestimmungen zu Quarantäne und Maskenpflicht lesen Sie hier.

Seit Oktober 2022 gelten verschärfte Corona-Regeln in Deutschland. Der Bundesrat hat einem entsprechenden Gesetz abschließend zugestimmt. Ziel der neuen Maßnahmen ist es insbesondere, den Schutz von vulnerablen Gruppen im Herbst und Winter zu verbessern, so die Bundesregierung auf ihrer Webseite.

Auch wenn Deutschlands Virologe Nummer eins, Christian Drosten von der Charité Berlin, jüngst die Pandemie für beendet erklärte, gelten die rechtlich bindenden Corona-Regeln des Bundes von Oktober vergangenen Jahres auch noch im Februar 2023, und zwar vorerst bis 7. April 2023. Sie wurden in zwei Maßnahmen-Pakete unterteilt – die sogenannten "Winterreifen" und "Schneeketten". Letztere sollen ergriffen werden, wenn sich die Lage verschärft und eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Manche Regeln gelten bundesweit, bei anderen Maßnahmen haben die Länder die Möglichkeit, selbst zu entscheiden.

Niedersachsen beendete die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr Anfang Februar. Auch die Isolationspflicht und die PCR-Testpflicht nach einem positiven Selbsttest gehören der Vergangenheit an. Gesundheitsministerin Daniela Behrens ( SPD) erklärte dazu: "Niedersachsen hat sowohl die Herbstwelle im Oktober, als auch die derzeit abebbende Winterwelle ohne eine COVID-bedingte Überlastung unseres Gesundheitssystems gut überstanden." Hier finden Sie einen Überblick über die Maßnahmen, die ab Februar 2023 in Niedersachsen gelten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Corona-Regeln in Niedersachsen im Februar 2023: Maskenpflicht an bestimmten Orten

Eine Regel, die bundesweit seit dem 1. Oktober eingeführt wird, ist eine Maskenpflicht an bestimmten Orten. Hier haben die Länder keinen Handlungsspielraum. Konkret gilt die Maskenpflicht an folgenden Orten:

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen : Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht.

: Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht. Arztpraxen, Dialyseeinrichtungen und weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens: Patienten und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Mögliche Corona-Regeln Niedersachsen im Februar 2023: Kommen wieder Verschärfungen?

Zusätzlich zur bundesweit verschärften Maskenpflicht können die Bundesländer seit Oktober eigenständig weitere Corona-Maßnahmen einführen, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Folgende zusätzliche Regeln wären möglich:

Innenräume : In Innenräumen könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden.

: In Innenräumen könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Auch hier könnte eine Maskenpflicht eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind.

: Auch hier könnte eine eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind. Veranstaltungen : Die Länder können eine Maskenpflicht bei Veranstaltungen im Außenbereich vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Ebenso soll eine Maskenpflicht mit den genannten Ausnahmeregelungen bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen gelten. Zudem kann eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen festgelegt werden.

: Die Länder können eine bei Veranstaltungen im Außenbereich vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Ebenso soll eine mit den genannten Ausnahmeregelungen bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen gelten. Zudem kann eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen festgelegt werden. Schulen und Kitas : Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie eine Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben.

: Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie eine in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben. Asylbewerberunterkünfte, Obdachlosenunterkünfte und Hafteinrichtungen: Auch hier kann eine Testpflicht durchgesetzt werden.

Corona-Regeln Niedersachsen im Februar 2023: Die Maskenpflicht im ÖPNV und die Isolationspflicht fallen

Niedersachsen gehörte nicht zu den Bundesländern, die im November und Dezember vergangenen Jahres bei der Abschaffung von Isolations- und Maskenpflicht im ÖPNV vorpreschten. Seit dem 2. Februar müssen Mund und Nase aber auch hier in Bus und Bahn nicht mehr bedeckt werden. Darauf einige sich Gesundheitsministerin Behrens gemeinsam mit der Bremer Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke).

Lesen Sie dazu auch

Beendet ist auch die Pflicht, sich nach einem positiven Corona-Test für fünf Tage in Selbstisolation zu begeben. Zugleich muss nach einem positiven Selbst- oder Schnelltest nicht zwingend ein PCR-Test gemacht werden.

"Wir befinden uns nach Ansicht der Expertinnen und Experten des Landesgesundheitsamtes mittlerweile in einer Phase, in der das Coronavirus in Deutschland und Niedersachsen einen endemischen Zustand erreicht und damit einen Großteil seines Schreckens verloren hat", erklärt Behrens die Lockerungen. Sie stellt aber auch klar: "Nichtsdestotrotz sollten sich Personen mit den Corona-typischen Symptomen möglichst auch in Zukunft weiterhin testen und im Krankheitsfall zuhause bleiben und Kontakte reduzieren."