Corona-Regeln in NRW: Maßnahmen im Dezember 2022

Im Herbst gelten deutschlandweit neue Corona-Regeln. Zusätzlich zu den Basisschutzmaßnahmen gilt in Nordrhein-Westfalen eine Maskenpflicht im ÖPNV. Eine Übersicht.

Bringt der Herbst eine neue Corona-Welle? Viele Virologinnen und Virologen rechnen wieder mit steigenden Infektionszahlen. Dem sollen seit Oktober neue Corona-Regeln in Deutschland entgegenwirken. Ziel der neuen Maßnahmen ist laut der Bundesregierung insbesondere den Schutz von vulnerablen Gruppen im Herbst und Winter zu verbessern. Der Bundesrat hat einem entsprechenden Gesetz abschließend zugestimmt.

Diese neuen Regeln gelten auch im November - und vorerst bis April 2023. Sie sind in zwei Stufen unterteilt – die sogenannten "Winterreifen" und "Schneeketten". Letztere greifen, wenn sich die Lage verschärft und eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Ein Teil der Regeln gilt bundesweit, manche Regeln können die Bundesländer aber selbstständig einführen.

Die Regierung von Nordrhein-Westfalen hat eine neue Coronaschutzverordnung erlassen. Demnach gilt zusätzlich zu den Basisschutzmaßnahmen vom Bund eine Maskenpflicht im ÖPNV. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann teilte laut dem Westfälischen Anzeiger mit, von verschärften Schutzmaßnahmen keinen Gebrauch machen zu wollen. Eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Innenräumen ist damit zumindest vorerst vom Tisch. Dafür schloss sich das Bundesland nicht den Ländern an, die ein Ende der Isolationspflicht für Infizierte erlassen haben.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Corona-Regeln NRW im Dezember 2022: Maskenpflicht und Testpflicht

Seit dem 1. Oktober gilt bundesweit an bestimmten Orten eine Maskenpflicht. Die Länder haben dabei keinen Handlungsspielraum. Konkret gilt die Maskenpflicht an folgenden Orten:

Fernverkehr : Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Kinder ab 6 Jahren und das Personal muss mindestens eine medizinische Maske tragen.

: Ab 14 Jahren gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Kinder ab 6 Jahren und das Personal muss mindestens eine medizinische Maske tragen. Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen : Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht.

: Hier gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht. Arztpraxen: Patienten und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Corona-Regeln NRW im Dezember 2022: Maskenpflicht auch im ÖPNV

Ergänzend zu der bundesweit verschärften Maskenpflicht können die Bundesländer eigenständig weitere Corona-Maßnahmen seit Oktober einführen, um die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur zu gewährleisten. Die Regierung hat entschieden, dass die Maskenpflicht im ÖPNV in Nordrhein-Westfalen bestehen bleibt. In Fernverkehrzügen gilt sogar eine FFP2-Pflicht. Auch in Innenräumen staatlicher Einrichtungen zur gemeinsamen Unterbringung vieler Menschen (zum Beispiel Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte, Gemeinschaftsunterkünfte für Wohnungslose) muss eine Maske getragen werden. Folgende zusätzliche Corona-Regeln wären möglich:

Innenräume : In Innenräumen könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden.

: In könnte eine Pflicht für medizinische oder FFP2-Masken eingeführt werden. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Auch hier könnte eine Maskenpflicht eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind.

: Auch hier könnte eine eingeführt werden. Es soll dabei aber eine Ausnahme geben. Wer über einen Testnachweis verfügt, soll von der ausgenommen sein. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind. Schulen und Kitas: Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie eine Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben.

Corona-Regeln NRW im Dezember 2022: Veranstaltungen

Sieht die Regierung von Nordrhein-Westfalen eine konkrete Gefahr für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur für das gesamte Bundesland oder eine bestimmte Region, könnte sie folgende weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie einführen:

Lesen Sie dazu auch

Veranstaltungen : Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich ist eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen möglich. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen kann eingeführt werden. Zudem kann ein Hygienekonzept gefordert werden.

: Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich ist eine ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen möglich. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen kann eingeführt werden. Zudem kann ein Hygienekonzept gefordert werden. Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Für Groß- und Einzelhandel, Betriebe, Einrichtungen, Gewerbe und bei Veranstaltungen im Freizeit-, Kultur- und Sportbereich kann die Erstellung von Hygienekonzepten verpflichtend werden.

Corona-Regeln NRW im Dezember 2022: Quarantäne

Infizierte müssen, sobald sie ein positives Ergebnis haben, für fünf Tage in häusliche Isolation (verlängert am 30. November). Die Quarantäne lässt sich nicht durch Freitesten verkürzen. Damit schloss sich NRW nicht den Bundesländern an, die ein Ende der Isolationspflicht für Infizierte beschlossen haben.