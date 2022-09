Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen: Aktuelle Maßnahmen

In Nordrhein-Westfalen gibt es zur Zeit nur wenige Corona-Regeln. Zum Oktober könnte sich das wieder ändern. Hier der aktuelle Überblick.

Die Zahlen steigen aktuell wieder und in den Bundesländern gelten unverändert die lockeren Corona-Regeln des Sommers. So auch in NRW, wo es bis auf eine Maskenpflicht an einigen Orten kaum Einschränkungen gibt. Hier ein Überblick, wo in NRW eine OP- oder FFP2-Maske getragen werden muss:

In öffentlichen Bussen und Bahnen

In medizinischen Einrichtungen (z.B. Arztpraxis)

Beim Besuch in Pflegeheimen bzw. Altenheimen

Beim Besuch von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

In Obdachlosenunterkünften

In Unterkünften für Geflüchtete

Es ist privaten Unternehmern, etwa den Leitern von Geschäften, außerdem möglich, durch das Hausrecht das Tragen einer Maske zu verlangen.

Zusätzlich zur Maskenpflicht gibt es an einigen Orten in NRW noch eine Testpflicht. Verlangt wird hier ein negativer PCR-Test oder Schnelltest:

In Krankenhäusern

Beim Besuch in Pflegeheimen bzw. Altenheimen

Beim Besuch von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen

In Unterkünften für Geflüchtete (gilt nicht für Geimpfte)

In Justizvollzugsanstalten und ähnlichen Einrichtungen (gilt nicht für Geimpfte)

Im Falle eines positiven PCR-Tests oder Schnelltests von offizieller Stelle müssen Infizierte sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Gerechnet wird ab Symptombeginn bzw. ab dem Tag des positiven Tests, falls man keine Symptome hat. Nach fünf Tagen kann man sich "freitesten", es reicht dafür ein offizieller Schnelltest.

Corona-Regeln in NRW: Ab Oktober könnten die Regeln verschärft werden

Darüber hinaus gibt es aktuell keine weiteren Corona-Regeln in NRW. Das könnte sich allerdings zum 1. Oktober ändern. Denn dann tritt dass deutschlandweit gültige, aktualisierte Infektionsschutzgesetz in Kraft. Dieses erlaubt es Bundesländern, strengere Maßnahmen durchzusetzen, wenn es die Infektionslage verlangt. Die Testpflicht könnte etwa ausgeweitet werden, auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen ist denkbar.

Maßnahmen in NRW wurden im Mai verlängert

Zum Mai gab es in vielen Bundesländern weitere Lockerungen, doch in NRW blieb das meiste beim Alten. Die Coronaschutzverordnung, welche am 3. April in Kraft getreten war, wurde verlängert. Damit galten die Basisschutzmaßnahmen vorerst bis zum 27. Mai 2022.

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ( CDU) erklärte den Schritt wie folgt: „Die Infektionszahlen sind zwar gefallen, aber dennoch weiterhin hoch. Es gibt immer noch viele Personalausfälle, immer noch erkranken Menschen schwer an Corona und versterben. Und in den Gesundheitseinrichtungen arbeiten viele Pflegekräfte seit Monaten mit einer sehr hohen Belastung.“

NRW: Corona-Maßnahmen wurden bereits im März gelockert

Freuen konnten sich seit 20. März alle 16- und 17-Jährigen, denn sie waren ab sofort den Immunisierten gleichgestellt - wurden also wie Geimpfte oder Genesene behandelt. Bislang galt das nur für Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 15 Jahren.

Zudem wurden die Quarantäneregeln angepasst. So galten Genesene unmittelbar nach der zweiten Impfung als geboostert. Folglich waren sie von Quarantänemaßnahmen und der Testpflicht bei 2Gplus ausgenommen. Damit trug Nordrhein-Westfalen einer Änderung des Robert Koch-Instituts Rechnung.

Eine Freitestung aus der Isolation oder der Quarantäne war nun allein mit einem Corona-Schnelltest im Testzentrum möglich. Ein PCR-Test war nicht mehr Voraussetzung. Als Grund hierfür galt auch der Bestand der sichereren PCR-Tests in Deutschland.

Ende März zögerte NRW mit den Lockerungen

Ab dem 20. März fielen in ganz Deutschland fast alle Corona-Maßnahmen, jedoch mit einer Übergangsfrist bis zum 2. April. Für Ungeimpfte galten seit dem Tag danach kaum noch Beschränkungen, sogar die Maskenpflicht fiel in vielen Bereichen. Das geschah jedoch zum Unmut einiger Bundesländer: NRW und weitere Landesparlamente scheiterten bei dem Versuch, die geltenden Maßnahmen um weitere vier Wochen zu verlängern. Hintergrund seien die nach wie vor recht hohen Inzidenzzahlen.

Allerdings sollte ein sogenannter Basisschutz dafür sorgen, dass die Länder bei regionalen Corona-Ausbrüchen - oder wenn eine neue, krankmachendere Virus-Variante auftaucht - schnell reagieren können. Dann sollen Maßnahmen wieder eingeführt werden können.

Corona-Lockerungen im Frühjahr in NRW: Kam Aufhebung der Maskenpflicht zu früh?

Glücklich war das Landesparlament mit der Umsetzung der Lockerung in NRW offenkundig nicht: Aufgrund fehlender rechtlicher Grundlage für eine Weiterführung der Maßnahmen hätte man sich jedoch dazu genötigt gesehen. Ein Widerspruch? Schuld sei das neue Infektionsschutzgesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): Dieses sah eine flächendeckende Hotspot-Regelung für die Bundesländer vor, bei dem auf Länderebene wieder Corona-Maßnahmen wie eine flächendeckende Maskenpflicht umgesetzt werden können. Unklarheiten bei der Umsetzung würden jedoch ein Problem darstellen und angeblich vor Gericht nicht standhalten.

Ärzte waren angesichts der Lockerungen in Nordrhein-Westfalen skeptisch: „Aus unserer Sicht wäre es zu begrüßen, wenn NRW so lange wie möglich wichtige Schutzmaßnahmen wie Masketragen in Innenräumen – auch in Schulen und im Handel – beibehält“, ließ der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein wissen. Auch die 2G- und 3G-Regelungen in sensiblen gesellschaftlichen Bereichen sollte aus deren Sicht weiter Bestand haben. Appelliert wurde, dass Bürger in Innenräumen weiter auf Maskenschutz setzten.