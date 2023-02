Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt: Was gilt im Februar 2023?

Sachsen-Anhalt galt als Vorreiter bei der Lockerung der Maskenpflicht im ÖPNV. Nun hat sich auch bei der Isolationspflicht etwas getan. Hier lesen Sie, welche Regeln im Februar 2023 gelten.

Seit dem 1. Oktober gelten neue Corona-Regeln in Deutschland. Das Ziel der Bundesregierung ist vor allem, einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen vorzubeugen und den Schutz von vulnerablen Gruppen im Herbst und Winter zu gewährleisten. Daran ändert auch das zurzeit günstige Infektionsgeschehen und die aktuelle Debatte um eine Ende der Pandemie nichts.

Die neuen Corona-Regeln gelten vorerst bis zum 7. April 2023. Die Maßnahmen wurden in zwei Stufen unterteilt – die sogenannten "Winterreifen" und "Schneeketten". Letztere sollen in den einzelnen Bundesländern greifen, wenn sich die Lage verschärft und eine konkrete Gefahr für das Gesundheitssystem besteht. Teilweise sind die Regeln bundesweit festgelegt. Über manche Maßnahmen können die Länder allerdings selbst entscheiden.

Noch vor Bayern hat Sachsen-Anhalt die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im Nahverkehr abgeschafft, und zwar mit Auslaufen der 18. Corona-Landesverordnung am 7. Dezember. Doch in Sachen Quarantäne und Isolationspflicht setzt das Land nicht im gleichen Maße auf die Eigenverantwortlichkeit seiner Bewohner. Welche Corona-Regeln im CDU-geführten Land im Osten gelten, lesen Sie hier im Überblick.

Corona-Regeln Sachsen-Anhalt im Februar 2023: An welchen Orten gilt die Maskenpflicht?

Seit dem 1. Oktober gilt in ganz Deutschland ein Basisschutz. Dementsprechend gibt es eine Maskenpflicht an bestimmten Orten. Dabei haben die Länder keinen Handlungsspielraum. An folgenden Orten gilt die Maskenpflicht:

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen : Dort gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht.

: Dort gilt eine FFP2-Maskenpflicht und eine Testpflicht. Arztpraxen: Patienten und Besucher müssen eine FFP2-Maske tragen.

Corona-Regeln im Februar 2023: Mögliche Maßnahmen und Verschärfungen in Sachsen-Anhalt

Damit die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen Infrastruktur weiter gewährleistet werden kann, können die Bundesländer zusätzlich zu der bundesweit verschärften Maskenpflicht eigenständig weitere Corona-Maßnahmen einführen. Diese zusätzlichen Maßnahmen wären auch in Sachsen-Anhalt seit Oktober möglich:

Innenräume : Eine Maskenpflicht für medizinische oder FFP2-Masken könnte auch in Innenräumen eingeführt werden.

: Eine für medizinische oder FFP2-Masken könnte auch in Innenräumen eingeführt werden. Veranstaltungen : Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich ist eine Maskenpflicht ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen möglich. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen kann eingeführt werden. Zudem kann ein Hygienekonzept gefordert werden

: Bei Veranstaltungen im Außenbereich können die Länder eine vorschreiben, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Zusätzlich ist eine ohne Ausnahmeregelung bei Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen möglich. Auch eine Personenobergrenze für Veranstaltungen in öffentlich zugänglichen Innenräumen kann eingeführt werden. Zudem kann ein Hygienekonzept gefordert werden Restaurants, Bars, Kultur- und Freizeitbereich und Sport : Auch hier könnte eine Maskenpflicht gelten. Dabei soll es aber eine Ausnahme geben. Mit einem Testnachweis ist man von der Maskenpflicht ausgenommen. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind.

: Auch hier könnte eine gelten. Dabei soll es aber eine Ausnahme geben. Mit einem Testnachweis ist man von der ausgenommen. Die Länder können diese Ausnahme auf Personen ausweiten, die nachweisen können, dass sie frisch geimpft oder genesen sind. Schulen und Kitas: Die Länder können eine Testpflicht an Schulen und Kindertageseinrichtungen sowie eine Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr vorschreiben.

Corona-Regeln in Sachsen Anhalt im Februar 2023: Als erstes Bundesland die Maskenpflicht im ÖPNV aufgehoben

Seit dem 8. Dezember gilt in Sachsen-Anhalt keine Pflicht zum Tragen einer Nasen- und Mundbedeckung im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mehr. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff führte damals zur Begründung die hohe Impfquote im eigenen Bundesland an. So seien 74 Prozent der Bevölkerung grundimmunisiert. Bei Menschen, die älter als 60 Jahre sind, seien es sogar 90 Prozent. Zudem liege der Anteil an Corona-Infizierten in Krankenhäusern derzeit bei unter drei Prozent. Andere Krankheitsbilder und Viren seien deutlich dominanter. Ähnlich argumentierte auch Bayern. Beibehalten bleibt die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen.

Corona-Regeln Sachsen-Anhalt im Februar 2023: Quarantäne und Isolationspflicht aufgehoben

Einige Bundesländer - etwa Bayern, Baden-Württemberg oder Schleswig-Holstein - haben im November ein Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte beschlossen. Sachsen-Anhalt zog jetzt nach: Seit 1. Februar ist auch dort die Isolationspflicht ausgelaufen. Das heißt: Sachsen-Anhalter, die mit dem Coronavirus infiziert sind, müssen seitdem nicht mehr zu Hause absondern.

Im Land gebe es eine gute Impfquote und eine Grundimmunität in der Bevölkerung, hieß es vom Gesundheitsministerium des Bundeslandes. Im Krankheitsfall sollten Menschen aber zu Hause bleiben und ihre Kontakte reduzieren.