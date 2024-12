Corona schnell loswerden: Geht das?

Im Herbst und Winter sind die Krankenzahlen gestiegen. Und damit auch wieder die Zahl der Coronainfektionen. Denn neben Grippe und Erkältung grassierten wieder einige Varianten von Covid-19 in Deutschland. Die Inkubationszeit – also die Zeit, in der man ansteckend ist – variiert teilweise auch sehr zwischen den verschiedenen Varianten. Und auch bei den Symptomen kann es zu Unterschieden kommen.

Bei allen Corona-Varianten bleibt jedoch eine Sache gleich: Man sollte die Infektion gut auskurieren. Ob es Tipps gibt, um die Erkrankung schneller loszubekommen, lesen Sie in diesem Artikel.

Wie lange dauert es, bis eine Corona-Infektion weg ist?

Wie lange man genau Corona-positiv ist oder Symptome aufweist, lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn laut dem Robert Koch-Institut (RKI) sind Corona-Krankheitsverläufe "häufig unspezifisch, vielfältig und variieren stark". Einen "typischen" Verlauf bei Corona gibt es also nicht.

Laut infektionsschutz.de erholen sich "mild" Erkrankte jedoch meist innerhalb von einer bis zwei Wochen wieder. Allerdings kann es zu schwereren Verläufen kommen, die eine längere Krankheitsdauer und stärkere Symptome und Auswirkungen mit sich bringen. Vor allem Risikopatienten sind davon betroffen.

Corona schneller loswerden: Mit welchen Tipps und Tricks klappt es?

Den einen Geheimtrick, um Corona schneller loszubekommen, gibt es nicht. Denn jeder Körper regeneriert unterschiedlich schnell und die Krankheitsintensität variiert von Person zu Person. Allerdings gibt es ein paar Tipps, die helfen können, die Corona-Infektion gut zu überstehen. Dazu zählen:

Bettruhe und viel Schlaf

Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, in Form von Wasser oder Tees

Medikamente einnehmen, nach Absprache mit Arzt, beispielsweise für Fiebersenkung oder Schmerzlinderung

Erst wieder arbeiten , wenn Sie sich wirklich fit fühlen