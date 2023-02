Corona-Schnelltest ist positiv? Was nun zu tun ist

Ob mit Symptomen oder ohne: Wenn das Ergebnis eines Corona-Schnelltests positiv ausfällt, besteht der Verdacht auf eine Ansteckung mit Sars-CoV-2. Was tun?

Seit Anfang 2020 lähmt das Coronavirus Sars-CoV-2 inklusive diverser Mutationsformen die Bevölkerung. Spätestens seit Sommer 2022 hat sich die Lage jedoch entspannt, wenngleich sich weiterhin viele Menschen mit Corona infizieren. Zum Herbst kehrte die Furcht vor einer neuerlichen Corona-Welle – und damit auch zurückkehrenden Einschränkungen – zurück. Mittlerweile kann jedoch gesagt werden, dass dieses Szenario glücklicherweise nicht eingetreten ist. Dennoch gibt es im Hinblick auf eine mögliche Erkrankung bestimmte Dinge zu beachten.

Oftmals geht ein positiver Virusbefund mit vorherigen Symptomen und Begleiterscheinungen einher. Ebenso kann ein Corona-Schnelltest jedoch ohne mögliche Vorwarnung ein positives Testergebnis nach sich ziehen, wir geben Antworten auf daraus resultierende Fragen.

Wie funktioniert ein Corona-Schnelltest?

Ein sogenannter Antigen-Schnelltest wird zumeist von medizinischem Personal gemacht, eher selten von einem Arzt persönlich. Schnelltests finden zumeist in der Apotheke, einem Testzentrum oder einer Arztpraxis statt. Bereits nach 15 bis 20 Minuten steht das Testergebnis in der Regel zur Verfügung und kann an die getestete Person kommuniziert werden. Sollte der Schnelltest nach deutlich längerer Zeit plötzlich positiv werden, ist das Testergebnis hingegen ungültig.

Das Prozedere: Aus Nase oder Rachen wird per Stäbchen ein Abstrich entnommen, die Probe anschließend auf einen Teststreifen gegeben. Ist das Coronavirus SARS-CoV-2 in der Probe enthalten, reagieren dessen Eiweißbestandteile mit dem Teststreifen, woraufhin sich dieser verfärbt.

Wie aussagekräftig sind Covid-19-Tests?

Bei Antigen-Schnelltests oder auch Selbsttests handelt es sich um schnell und eher unkompliziert durchzuführende Testverfahren, bei denen Anzeichen für eine Corona-Infektion erkennbar sind. Jedoch sind sie kein endgültiger Beleg für eine Ansteckung, falsche Resultate aufgrund von Abweichungen sind möglich. Nach dem Corona-Schnelltest liegt ein positives Ergebnis vor? Im nächsten Abschnitt erklären wir, wie es weitergeht.

Schnelltest positiv: Was tun?

Bringt der Schnelltest ein positives Ergebnis hervor, sollte im Anschluss ein zweiter Nachweis her, um Gewissheit zu erlangen. Deswegen ist für die endgültige Klärung ein PCR-Test angeraten, der infizierte und nicht infizierte Personen unterscheidet. Mittlerweile sind Bürger nicht mehr dazu verpflichtet, nach einem positiven Schnelltest die PCR-Methode folgen zu lassen. Per Schnelltest wurde bei Ihnen ein positiver Corona-Befund ermittelt? Dann erhält das Gesundheitsamt eine Meldung über das Testergebnis. Jedoch haben Personen mit einem positiven Ergebnis Anspruch auf einen kostenlosen PCR-Test zur Bestätigung. Ansonsten erfordert diese Prozedur Mehrkosten eine unterschiedlich hohe Gebühr.

Corona-Selbsttest positiv? Schnelltest oder PCR-Test angeraten

Wenn lediglich ein selbst vorgenommener Test positiv auf eine Corona-Infektion anschlägt, sieht das ein wenig anders aus. Hier sollte zur Absicherung ein Schnelltest oder aber, je nach Verfügbarkeit, ein PCR-Test gemacht werden.

Positiver Corona-Schnelltest: Isolation und Kontaktreduzierung

Bis vor einigen Wochen galt die Devise: Haben Sie einen positiven Corona-Schnelltest, müssen Sie sich umgehend in häusliche Isolation begeben (auch vollständig geimpfte Personen). Zum Jahresende 2022 dann lockerten die ersten Bundesländer diese Regel auf: Bayern, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein, Hessen sowie Rheinland-Pfalz haben die Isolationspflicht von mindestens fünf Tagen für positiv Getestete aus ihrem Corona-Maßnahmen-Katalog entfernt. Im Laufe des Januars und Februars zogen alle Bundesländer nach, sodass es keine Isolationspflicht mehr für Infizierte gibt.

Jedoch gilt überall: Bei Corona sowie anderen Erkrankungen, bei denen schwerwiegendere Symptome bestehen, ist der Verbleib zuhause angeraten, um andere Menschen nicht unnötig anzustecken.