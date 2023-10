Corona-Symptome im Jahr 2023: Was sind die Anzeichen der aktuellen Varianten?

Manche Corona-Varianten zeigen besondere Symptome auf. Welche Varianten und Sublinien derzeit zirkulieren und welche Corona-Symptome 2023 vorherrschen, lesen Sie hier.

In diesem Sommer hat wohl kaum mehr jemand viel Zeit mit Gedanken an Corona verschwendet. Trotzdem wurden immer wieder neue Varianten des Virus mit zum Teil besonderen Symptomen entdeckt. Seit Anfang Juli steigen die Fallzahlen laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) und dem Corona-Pandemie-Radar des Bundesgesundheitsministeriums wieder leicht an. Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 7 Covid-19-Fällen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Verantwortlich sind verschiedene Corona-Varianten.

Welche Corona-Varianten zirkulieren derzeit in Deutschland?

Aktuell zirkulieren laut dem RKI in Deutschland vor allem sogenannte Rekombinanten. Diese machten in der 38. Kalenderwoche - vom 18. bis 24. September - einen Anteil von 95,74 Prozent aus. Die restlichen 4,26 Prozent wurden durch die Omikron-Variante bestimmt. Diese Corona-Sublinien zirkulieren aktuell in Deutschland:

XBB.2.3 - Acrux-Variante: 2,13 %

XBB.1.5.72: 2,13 %

XBB.1.5 - Krake-Variante: 4,26 %

XBB.1.16.9: 2,13 %

XBB.1.16.6: 6,38 %

XBB.1.16.20: 2,13 %

XBB.1.16.15: 2,13 %

XBB.1.16 - Arcturus-Variante: 2,13 %

HV.1: 4,26 %

HK.3: 2,13 %

HF.1: 2,13 %

GK.2: 4,26 %

FL.1.5.1: 6,38 %

EG .5.1.4 - Sublinie der Eris-Variante EG .5: 4,26 %

BA.2.86 - Pirola-Variante: 2,13 %

Corona-Symptome 2023: Wie sind die aktuellen Varianten zu erkennen?

Menschen, die an Corona erkranken, leiden meistens unter ähnlichen Symptomen - egal welche Variante oder Sublinie sie erwischt hat. Wie das Bundesgesundheitsministerium auf infektionsschutz.de schreibt, ähneln die Krankheitszeichen von Covid-19 dabei den Symptomen anderer Atemwegserkrankungen.

Das sind laut infektionsschutz.de die häufigsten Symptome bei Corona-Erkrankungen:

Halsschmerzen

Heiserkeit

Husten

Fieber

Schnupfen

Störungen des Geruchs- und/oder Geschmackssinns

Zu den weiteren Symptomen zählen etwa Atemnot, Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche, Schwellungen der Lymphknoten, Hautausschlag, Bindehautentzündung oder auch Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Appetitlosigkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall.

Trotzdem wurden bei verschiedenen Sublinien und Varianten von Covid-19 bereits eigene Symptome entdeckt:

Arcrux-Variante: XBB.2.3 gilt als besonders ansteckend und wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Beobachtung gestellt. Besondere Symptome werden für diese Corona-Variante nicht angegeben.

Krake-Variante: Auch XBB.1.5 gilt als Subtyp der Omikron-Variante laut der WHO als besonders ansteckend. Neue Symptome werden für die Krake-Variante aber nicht angegeben.

Arcturus-Variante: XBB.1.16 hatte im Frühling in Indien für einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionen gesorgt. Der indische Arzt Rajas Walinjkar, der im Seven Hills Hospital in Mumbai arbeitet, sagte der The Times of India, dass folgende Symptome typischerweise bei Arcturus auftreten:

Halsentzündung

Fieber, aber nicht länger als 48 Stunden

Gliederschmerzen

Insbesondere bei Kindern, die sich mit der Arcturus-Variante infiziert hatten, stellte der indische Experte Vipin Vashishta, der Kinderarzt, Forscher am Mangla Hospital and Research Center im indischen Bijnor und Mitglied der WHO-Vakzin-Gruppe ist, fest, dass diese neben hohem Fieber, Husten und Erkältungssymptomen vermehrt unter einer Bindehautentzündung litten.

Eris-Variante: Bei der Eris-Variante und den Sublinien gehen Experten der Universität Basel laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) davon aus, dass EG.5 nicht grundlegend anders als andere Varianten ist. Hinsichtlich der Krankheitszeichen deuten laut dem RND Daten der Johns-Hopkins-Universität darauf hin, dass die "Symptome die gleichen sind wie bei anderen Varianten". Neben Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, Fieber und Schnupfen berichtet fr.de außerdem von diesen typischen Symptomen bei EG.5:

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Müdigkeit

Schüttelfrost

Kurzatmigkeit

Geschmacks- und Geruchsverlust

Pirola-Variante: BA.2.86 hat in den vergangenen Wochen laut dem Ärzteblatt für viel Aufmerksamkeit unter Virologen gesorgt. Laut einem Focus-Bericht, der sich auf die britische "Zoe Covid Symptom Study" bezieht, und der neuen ZOE-Auswertung auf dem britischen Portal Chronicle Live gibt es bei der Pirola-Variante eine Reihe besonderer Symptome. Diese sind:

Hautausschlag

Veränderungen im Mund oder auf der Zunge

Rote und wunde Finger oder Zehen

Durchfall

Eine heisere Stimme

Juckende oder rote Augen

Zur Inkubationszeit bei der Pirola-Variante gibt es übrigens keine besonderen Abweichungen.