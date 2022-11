Corona-Test beim Baby: Ab welchem Alter ist das möglich?

Ab welchem Alter kann ein Mensch eigentlich auf Sars-CoV-2 untersucht werden? Kann bereits ein Baby einen Corona-Test machen? Wir klären auf.

Auch im Herbst 2022 hat Deutschland die Corona-Pandemie noch nicht endgültig überwunden. Die Infektionszahlen schnellen angesichts diverser Volksfeste (darunter die Wiesn) sowie einem überwiegend nasskalten September nach oben. Neben Erwachsenen gehören auch Kinder und Babys zu denjenigen, die sich mit dem Virus anstecken und schlimmstenfalls schwere gesundheitliche Konsequenzen davontragen können.

Während Erwachsene auf verschiedene Formen von Testungen zurückgreifen, stellt sich beim potenziell gefährdeten Nachwuchs die Frage, ab wann eigentlich ein Baby einem Corona-Test unterzogen werden kann? Die Sachlage erscheint nach kürzerer Recherche weiter unklar, wir haben bei Experten und Behörden nachgefragt, ab welchem Alter eine Testung möglich bzw. zu rechtfertigen ist. Restzweifel bleiben bestehen.

Corona-Test bei Babys? RKI und PEI nehmen Stellung

Die Zuständigkeiten in der Frage, wer das Thema Mindestalter fundiert beantworten kann, sind nicht klar zu definieren. Beim RKI leitet man uns an das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Bfarm) weiter, beim richtigen Ansprechpartner sollte es sich letztlich jedoch um das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) handeln. Dort nimmt man schriftlich zu unserem Anliegen Stellung:

Die derzeitige Regelung des Bundesgesundheitsministeriums (Stand September 2022) sieht vor, dass Kinder unter 5 Jahren (also bis zum fünften Geburtstag) Anspruch auf einen kostenlosen Bürgertest pro Woche haben und damit auch geeignet sind, sich einem Corona-Test zu unterziehen. Dabei gibt es für Babys bzw. Kinder Tipps zur Vorgehensweise, welche auf der Plattform Infektionsschutz.de der Öffentlichkeit bereitgestellt werden.

Entsprechende Testkonzepte für Kindertagesstätten liegt in der Zuständigkeit der Länder. Diese können falls erforderlich eine Testpflicht anordnen.

Baby mit Corona? Test von Geburt an möglich - Verantwortung liegt bei Eltern

Seit Sommer 2022 hat das Paul-Ehrlich-Institut auf Basis einer neuen Verordnung zusätzliche Aufgaben bezüglich der "Sicherheit und Zuverlässigkeit" von Testmitteln, wie aus seiner Pressemitteilung des PEI hervorgeht, ist damit also auch in die Bewertungsprozesse für SARS-CoV-2 Antigentests involviert. Gibt es Vorschriften bezüglich des Mindestalters bei einem Corona-Test? Das Paul-Ehrlich-Institut lässt diese Frage unbeantwortet, weil es hierzu schlicht keine offizielle Regelung gibt. Eine Prüfung diverser Teststellen bestätigt ein fehlendes Mindestalter in Deutschland. Das könnte sich langfristig ändern, denn die Kriterien werden sukzessive angezogen:

Laut EU-Kommission gilt die bestehende Richtlinie bei den selbstzertifizierten SARS-CoV-2-Tests zur professionellen Anwendung noch bis Mai 2025, ohne dass die Testsysteme ein geplantes verschärftes Verfahren ("IVD-Verordnung") durchlaufen. Rechtlich spricht also nichts dagegen, ein Baby bereits im Alter von wenigen Monaten auf Corona testen zu lassen. Wichtig: Mediziner und Pädagogen raten, Babys und Kindern so viel Zeit zu geben, wie sie brauchen, um den Test über sich ergehen zu lassen - sollten sich Eltern dafür entscheiden.

Zudem gibt es mittlerweile spezielle Lolli-Tests (oder PCR-Pooltests) speziell für Kinder. Diese sind prädestiniert für die Verwendung in Krippen, Kindergärten oder auch Schulen.

Muttermilch: Kann sich ein Baby auf diese Weise anstecken?

Mütter, die sich möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert haben, stellen sich die Frage, ob durch die Milch beim Stillen eigentlich das Baby angesteckt werden kann. Eine Infektionsgefahr mit Sars-CoV-2 ist bislang nicht verifiziert worden. Müttern mit Corona oder Verdachtsfällen wird empfohlen, beim Stillen (und/oder Flasche geben) durch Hygienemaßnahmen Vorsicht walten zu lassen. Dazu gehören:

gründliches Händewaschen vor und nach dem Kindeskontakt

Tragen eines Mundschutzes

Übrigens haben Wissenschaftler herausgefunden, dass die Milch von geimpften Müttern Spuren von Covid-19-Impfstoffen enthält.

Corona: Darf die Mutter trotz Ansteckung beim Baby bleiben?

Sollten die Mutter oder das Baby mit Corona angesteckt sein, gibt es keine Regelung über eine Trennung. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass weder Mutter noch Kind klinisch (auch Neugeborenenstation) behandelt werden.

Wichtig ist hierbei zum einen, den Hautkontakt zwischen Mutter und Kind nicht zu unterbinden, er ist lebenswichtig für das Baby. Jedoch sollte dies unter Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen geschehen (Desinfektion, Mund-Nasen-Schutz, kein Schleimhautkontakt, ggf. auf Küssen verzichten). Tiefergehende Infos sind bei Medizinern einzuholen.