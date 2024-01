Corona-Variante Pirola: Wie lange dauert die Inkubationszeit?

Die Corona-Variante Pirola weist bestimmte Symptome auf. Hat sie auch eine längere oder kürzere Inkubationszeit als andere Corona-Varianten?

Die Omikron-Variante BA.2.86 - auch Pirola genannt - hat in den vergangenen Wochen laut dem Ärzteblatt weltweit die Aufmerksamkeit von verschiedenen Virologen auf sich gezogen. Denn die Corona-Variante weist im Vergleich zu ihrem Vorläufer, dem Omikron-Subtyp BA.2, über 30 Mutationen auf. Auch konnten der Corona-Variante inzwischen spezifische Symptome zugewiesen werden. Infiziert sich jemand allerdings mit Covid-19, ist die betroffene Person bereits vor Einsetzen der Krankheitszeichen ansteckend, denn die Inkubationszeit setzt schon früher ein. Wie lange die Inkubationszeit bei der Pirola-Variante dauert, lesen Sie hier.

Übrigens: Die derzeitig grassierenden Varianten haben alle ihre eigenen Anzeichen und unterscheiden sich in den Symptomen, die sie auslösen. Aktuell dominiert die Variante Eris das Infektionsgeschehen in Deutschland.

Kurz erklärt: Wann beginnt die Inkubationszeit?

Die Inkubationszeit beschreibt dem RKI zufolge den Zeitraum von der Ansteckung mit einem Virus bis zum Beginn der Erkrankung. Für Covid-19 wird im Allgemeinen eine mittlere Inkubationszeit von 5,8 Tagen angegeben. Dabei bezieht sich das RKI auf Berechnungen einer Meta-Analyse. Demzufolge kann die Inkubationszeit aber auch weniger oder deutlich mehr Tage betragen.

Wie die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf infektionsschutz.de schreibt, dauert die Inkubationszeit in der Regel mehrere Tage an. Wichtig ist dieser Zeitraum, da Betroffene andere Menschen bereits mit Covid-19 anstecken können, bevor sie selbst überhaupt Symptome entwickeln.

Übrigens: Seit September gibt es einen neuen, an die Omikron-Varianten angepassten Corona-Impfstoff. Dieser kann auch zeitgleich mit der Grippe-Impfung verabreicht werden und ab 2025 soll es auch eine Kombi-Impfung geben.

Pirola: Wie lange dauert die Inkubationszeit der Corona-Variante?

Für die Corona-Variante BA.2.86 (Pirola) wird bislang noch keine individuelle Inkubationszeit angegeben. Zuerst in Deutschland nachgewiesen wurde die Omikron-Variante laut dem RKI in der 34. Kalenderwoche, also Mitte August. Entstanden ist Pirola laut dem Ärzteblatt aus dem Omikron-Subtyp BA.2, der Anfang 2023 für zahlreiche Corona-Infektionen verantwortlich war und für den eine Studie eine individuelle Inkubationszeit angibt.

Die Meta-Studie aus China und den USA wurde am 29. September in der Zeitschrift BMC Medicine veröffentlich und hat sich unter anderem mit der Inkubationszeit verschiedener Corona-Varianten befasst. Demzufolge liegt die Inkubationszeit für den Omikron-Subtyp BA.2 im Mittel bei 4,06 Tagen und hat damit - genau wie die Omikron-Variante BA.5 (3,81 Tage) - eine "signifikant kürzere Inkubationszeit" als andere Corona-Varianten.

Ob diese Inkubationszeit auch für die Pirola-Variante, die aus BA.2 entstanden ist, angenommen werden kann, ist nicht klar. Das dürfte sich erst in Zukunft in weiteren Studien und Analysen zeigen.