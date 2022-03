Wer schön ist, muss nicht leiden? Studie untersucht Aussehen und Corona

Ein texanisches Forschungsteam behauptet, dass hübsche Menschen besser gegen Covid-19 geschützt sind.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist zu schön für Corona in diesem Land? Alle in der Familie oder Freundesgruppe bekommen Corona, nur man selbst nicht – egal wie fest die Umarmung war. Wenn es nach den Ergebnissen einer 50 Seiten langen Studie der Texas Christian University geht, dann könnte es eventuell daran liegen, dass man zu attraktiv für Covid-19 ist.

Die Forschenden untersuchten den Zusammenhang von Schönheit und Corona

Insgesamt wurden Bluttests von 79 Frauen und 80 Männern analysiert. Weil Schönheit ja bekanntlich im Auge des Betrachters oder der Betrachterin liegt, haben anschließend knapp 500 weitere Freiwillige anhand von Bildern bewertet, wie attraktiv sie die Probanden finden. Das Ergebnis: Die Blutproben der als am attraktivsten bewerteten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wiesen deutliche Hinweise auf eine bessere Immunität auf. In Bezug auf Covid-Viren schienen vorwiegend attraktive Männer einen erhöhten Schutz vorzuweisen. So bewerteten nach Angaben des Forschungsteams Frauen Männer mit „hoch funktionierenden“ Killer-Immunzellen als attraktiver im Vergleich zu Männern mit „niedrig funktionierenden“ Zellen. Die 500 Menschen, die über schön und weniger schön entschieden, stehen natürlich nicht stellvertretend für den Geschmack von 30 Millionen Texanerinnen und Texanern. Auch, dass eine Studie mit weniger als 0,01 Prozent an Studienteilnehmern für eine Bevölkerung von knapp acht Milliarden Menschen weltweit nicht repräsentativ sein kann – vergessen wir es mal kurz.

Gibt das neu erworbene Wissen einem doch das Gefühl, dass wir Nicht-Infizierten genetisch Schauspielerinnen wie Keira Knightly oder Fußballgrößen wie Leon Goretzka und Cristiano Ronaldo überlegen sind: Schließlich haben die sich bereits mit Covid-19 angesteckt.

Eine wichtige Rolle spielt der Body-Mass-Index

Sollte man also in Zukunft einen Besuch im Kosmetikstudio ausmachen, anstatt den vierten Impftermin zu buchen? Ein gutes Hautbild wird schließlich in der texanischen Studie als eines der Merkmale genannt, das von den Freiwilligen als attraktiv angesehen wurde. Sollte man statt Mund- und Nasenschutz dann auch lieber einen Jahresvorrat an Hyaluronsäure-Masken anlegen und auf Diät gehen? Der Body-Mass-Index und eine gute Figur spielen in der Untersuchung, die im Wissenschaftsmagazin Proceedings of the Royal Society veröffentlicht wurde, nämlich eine ebenso wichtige Rolle.

Es bleibt zu befürchten, dass solche Studien, die durch neugierige Philosophie Doktoren durchgeführt wurden, Trends wie #bodypositivity ablösen und Social-Media Nutzer stattdessen den #zuschönfürcorona unter ihre Einträge setzen.