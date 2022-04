Flugzeug zerbricht bei Landung in zwei Teile - Spektakuläres Video aus Costa Rica

Ein Frachtflugzeug der DHL legt in Costa Rica eine spektakuläre Landung hin, bei der sie in zwei Teile zerbricht. Videoaufnahmen zeigen, wie der Flieger plötzlich abdriftet.

Spektakuläre Aufnahmen aus San José: Nach einer Notlandung am internationalen Flughafen der Hauptstadt von Costa Rica ist ein Frachtflugzeug in zwei Teile gebrochen. Die Maschine des Paketdienstes DHL vom Typ Boeing 757 hatte Hydraulikprobleme, wie Costa Ricas Feuerwehrchef, Héctor Chaves, am Donnerstag in einer Videobotschaft von vor Ort auf dem Flughafen mitteilte. Glücklicherweise blieben beide Insassen der Frachtmaschine - Pilot und Co-Pilot - den Berichten zufolge unversehrt.

Costa Rica: DHL-Frachtmaschine zerbricht bei Notlandung in zwei Teile

Im Netz kursieren mehrere Videos von dem aufsehenerregenden Zwischenfall: Dort ist zu sehen, wie der Frachtflieger nach der Landung zunächst auf der Landebahn rollt, ehe er plötzlich eine abrupte Drehung hinlegt, Staub aufwirbelt und schließlich in einer Vertiefung neben der Bahn absinkt - und der hintere Teil inklusive Heckflosse plötzlich abbricht. Nach dem Crash setzte die ansässige Feuerwehr des Hauptstadt-Flughafens Schaum ein, um einen Brand zu verhindern.

Wie die Zeitung La Nación berichtet, war der Flieger bereits vom gleichen Flughafen Juan Santamaría in San José gestartet, musste dann jedoch in der Luft eine Kehrtwende einlegen: Statt in Richtung Guatemala-Stadt zu fliegen, war die Crew aufgrund der technischen Probleme wieder umgekehrt.

Boeing-Frachtflugzeug mit Notlandung - Andere Maschine fiel vom Himmel

Zuvor hatte der Pilot einen Notfall melden müssen und am Ausgangsort des Fluges bereitete man sich auf die Notlandung vor. Der Betrieb am Flughafen konnte nach wenigen Stunden Unterbrechung wieder aufgenommen werden.

Derweil beschäftigt der tragischste Flugzeugabsturz in China seit über einem Jahrzehnt die dortige Bevölkerung. Selbst Experten finden keine plausible Begründung für den Crash der Boeing-737.