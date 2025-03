Der Mann in „Jolene“: Dolly Parton trauert um ihren Partner

Trauer in der Countrywelt: Dolly Partons Mann Carl Dean ist im Alter von 82 Jahren in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee gestorben. Das hat die US-Sängerin am Montag noch am Todestag über ihre Social-Media-Kanäle bestätigt. Das Paar war seit 1966 verheiratet und hätte demnach im kommenden Jahr sein 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Dean mied die Öffentlichkeit und arbeitete als Bauuntnernehmer. Parton gilt als eine der bedeutendsten und berühmtesten Countrysängerinnen der Musikgeschichte.

Bekannt wurde sie mit Welthits wie „9 to 5“ oder „Islands in the Stream“. Als erster großer Hit von ihr gilt das 1973 erschienene Stück „Jolene“ – in dem ausgerechnet Ehemann Dean eine bedeutende Rolle spielte. In dem Lied besingt Parton eine andere Frau und die Sorge darum, ihren Mann an diese zu verlieren. Wie sie später erzählte, hatte eine Anekdote aus ihrer eigenen Ehe sie wohl zu diesem Stück inspiriert. Demnach hatte eine Mitarbeiterin einer Bank wohl ein Auge auf Dean geworfen, was er genoss – und die Filiale daher offenbar häufiger als nötig aufsuchte.

Dolly Parton trauert um ihren Mann: Wer war „Jolene“?

Ob diese Mitarbeiterin jedoch tatsächlich „Jolene“ hieß, ist nicht überliefert. Diesen Namen hatte Parton tatsächlich von einem Fan übernommen. Dabei handelte es sich um ein Mädchen, das sie um ein Autogramm gebeten hatte und das Jolene hieß. Parton gefiel dieser Name so gut, dass sie ihn für ihr Lied nutzte.

Trotz dieser Anekdote blieben Parton und Dean letztlich fast 60 Jahre zusammen. Dean lebte so zurückgezogen, dass sich Gerüchte entwickelten, es gebe ihn gar nicht – worüber Parton gerne scherzte. Die Ehe blieb kinderlos. In ihrem Trauerpost teilte die Countrysängerin mit, dass „Worte der Liebe nicht gerecht werden können“, die sie 60 Jahre geteilt haben. „Carl und ich haben viele wundervolle Jahre zusammen verbracht“, hieß es dort weiter. Die Familie bitte um Privatsphäre, Parton bedankte sich für die Anteilnahme.