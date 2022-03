Infos zu "Couple Challenge" 2022: Sendetermine, Übertragung und Wiederholung von Staffel 3

"Couple Challenge" 2022 ist mit Staffel 3 bei RTL+ zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

Seit Anfang März ist die Sendung "Couple Challenge" mit Staffel 3 zurück. Insgesamt sieben Paare - seien es Freunde, Geschwister oder Verliebte - kämpfen zunächst miteinander und schließlich gegeneinander um ein Preisgeld von 100.000 Euro. Unter dem Motto "Zu zweit ist man immer stärker als allein" werden die Paare an ihre Grenzen gebracht und müssen ihre Ängste überwinden, ihr Allgemeinwissen beweisen sowie als Teamplayer das eigene Ego hinten anstellen.

Das Ziel von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ist es, die anderen Duos zu besiegen und sich im Finale die Gewinnsumme über 100.000 Euro zu sichern. Sobald die Gruppe oder auch nur einzelne Couples Fehler machen, werden der Endsumme Beträge abgezogen.

Sie wollen die neue Staffel von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" ansehen? Hier finden Sie alle Infos rund um Sendetermine, Kandidaten und Übertragung im Stream.

Start-Termin: Wann startete "Couple Challenge" 2022 bei RTL+?

Los ging es mit Folge 1 der Staffel 3 von "Couple Challenge" am Donnerstag, 3. März 2022, bei RTL+. Seitdem erscheint wöchentlich immer donnerstags eine neue Folge.

"Couple Challenge" 2022: Sendetermine von Staffel 3

Insgesamt gibt es in Staffel 3 von "Couple Challenge" 2022 zehn Folgen. Das Finale der Paar-Challanges wird also am 5. Mai 2022 bei RTL+ zum Abruf bereitstehen. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Sendetermine der 3. Staffel:

Folge 1: Donnerstag, 3. März 2022, RTL+

Folge 2: Donnerstag, 10. März 2022, RTL+

Folge 3: Donnerstag, 17. März 2022, RTL+

Folge 4: Donnerstag, 24. März 2022, RTL+

Folge 5: Donnerstag, 31. März 2022, RTL+

Folge 6: Donnerstag, 7. April 2022, RTL+

Folge 7: Donnerstag, 14. April 2022, RTL+

Folge 8: Donnerstag, 21. April 2022, RTL+

Folge 9: Donnerstag, 28. April 2022, RTL+

Folge 10: Donnerstag, 5. Mai 2022, RTL+

"Couple Challenge" 2022: Übertragung im Stream auf RTL+

Seit Anfang März erscheint jeden Donnerstag zehn Wochen lang eine neue Folge von "Couple Challenge" 2022. Die Übertragung findet im Stream auf RTL+ statt. Ansehen können Sie das Format nur, wenn Sie über eine Premium-Mitgliedschaft beim Streaming-Anbieter verfügen. Diese kostet monatlich 4,99 Euro, mit einem Probeabonnement haben sie zudem die Möglichkeit, RTL+ einen Monat lang kostenlos auszuprobieren.

Kandidaten bei "Couple Challenge" 2022: Das sind die Teilnehmer von Staffel 3

Die Kandidaten von "#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" müssen in den Challenges über sich hinauswachsen, denn gewinnen kann nur das stärkste Team. Welche Beziehung kommt dabei an ihre Grenzen? Welches Team hat sich am besten vorbereitet? Und welches Duo kennt und vertraut sich blind? Vier der sieben Couples in Staffel 3 sind Liebespaare und drei treten als Freunde oder Geschwister an. Hier können Sie sich einen Überblick über die Paare verschaffen:

Pärchen-Couples:

Antonia Hemmer & Patrick Romer ("Bauer sucht Frau")

& ("Bauer sucht Frau") Denise Magdalena Bröhl & Michael Schüler ("Mein Date")

& ("Mein Date") Tommy Pedroni & Sandra Sicora ("Ex on the Beach", "Are you the One – Realitystars in Love")

& Sandra Sicora ("Ex on the Beach", "Are you the One – Realitystars in Love") Arielle Rippegather & Didi Veron ("Das Supertalent ", " DSDS ", " Claudias House of Love ")

Freunde-Couples:

Victoria Lukac & Laura Lettgen (" Are You The One ?")

& Laura Lettgen (" ?") Olivia Conrad & Georgia Apostolou ("Ex on the Beach")

Geschwister-Couple:

Calvin & Marvin Kleinen (" Temptation Island ")

In der Show kommt es regelmäßig zu sogenannten "Nominierungszeremonien", in denen die Couples bestimmen, wer nicht mehr weitere Teil des Wettkampfs sein soll. Die beiden Teams mit den meisten Stimmen treten dann in einer Exit-Challenge gegeneinander an und die Verlierer müssen das Camp verlassen. Wer die Exit-Challenge gewinnt, darf zurück ins Camp.

Ins Finale schaffen es die drei Couples, die sich am längsten in der Show halten konnten. Innerhalb der Sendung treten zunächst alle Paare zusammen an. Erst im Finale geht es darum, nicht mehr gemeinsam sondern als einzelnes Duo die Show zu gewinnen.