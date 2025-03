„Couple Challenge“ 2025: Übertragung und Wiederholung von Staffel 4

Nach drei Jahren Pause kehrt das Reality-Format „Couple Challenge“ mit einer vierten Staffel zurück. Zudem sind die neuen Folgen der Show erstmals im Free-TV zu sehen. Am Konzept hat sich hingegen nichts geändert - sieben prominente Paare treten gegeneinander an und kämpfen in verschiedenen Challenges um den Sieg, der außerdem eine Prämie in Höhe von bis zu 100.000 Euro für die beiden Gewinner bereithält. Die vierzehn Kandidaten sind zum großen Teil schon aus anderen Fernsehshows bekannt, darüber hinaus handelt es sich bei den Couples nicht nur um Liebespaare, sondern auch um Duos aus Freunden und Verwandten. Die ersten drei Staffeln von „Couple Challenge“ wurden zwischen 2020 und 2022 ausgestrahlt.

Wie läuft die Übertragung von „Couple Challenge“ 2025 im TV und Stream? Gibt es eine Wiederholung der einzelnen Folgen? Welche Teams treten an und wer waren die Gewinner der bisherigen Staffeln? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie.

„Couple Challenge“ 2025: So läuft die Übertragung im TV und Stream

Wie eingangs bereits erwähnt, ist die vierte Staffel von „Couple Challenge“ zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Die Folgen der vorherigen drei Staffeln wurden ausschließlich über die Streaming-Plattform RTL+ ausgestrahlt. 2025 hingegen übernimmt der Sender RTL2 die Übertragung des Reality-Formats. Staffel 4 startet laut Sendeterminen am Mittwoch, dem 12. März 2025, um 20.15 Uhr im Free-TV. Bei RTL+ hingegen ging es bereits am Donnerstag, dem 6. März 2025, los. Um die einzelnen Folgen streamen zu können, ist allerdings das Premium-Abo vonnöten. Ein solches Abonnement kostet Sie derzeit 8,99 Euro pro Monat.

Gibt es eine Wiederholung von „Couple Challenge“ 2025?

Im Free-TV werden die sechs Folgen von „Couple Challenge“ 2025 nicht wiederholt, dafür stehen sie auf RTL+ aber sowohl eine Woche vor der TV-Ausstrahlung als auch danach abrufbereit zur Verfügung. Die Episoden bestehen allesamt aus zwei Teilen, die immer mittwochs ab 20:15 Uhr im Fernsehprogramm laufen.

Wer sind die Kandidaten bei „Couple Challenge“ 2025?

Sieben Couples treten 2025 in der Show an, um sich das Preisgeld von bis zu maximal 100.000 Euro zu sichern. Die endgültige Gewinnsumme hängt jedoch, wie schon in den vorherigen Staffeln, von den Spielen ab. Die größte Herausforderung für die prominenten Paare dürften allerdings nicht die Challenges selbst, sondern das Zusammenleben mit den anderen Teams sein. Dies sind die Kandidatinnen und Kandidaten bei „Couple Challenge“ 2025:

Tommy Pedroni & Paulina Ljubas (Liebespaar)

Sandra Sicora & Tobias Wegener (Freunde)

Gigi Birofio & Onkel Luciano Corsano (Verwandte)

Julian F. M. Stoeckel & Marcell Damaschke (Liebespaar)

Iris Klein & Stefan Braun (Liebespaar)

Menderes Bağci & Rainer Gottwald (Freunde)

Dilara Kruse & Roaya Soraya (Freundinnen)

In den letzten drei Staffeln konnten sich die folgenden Paare den Sieg sichern:

Staffel 1 (2020): Melody Haase & Xenia Prinzessin von Sachsen, Gewinnsumme: 65.500 Euro

Staffel 2 (2021): Cedric Beidinger & Gina Beckmann, Gewinnsumme: 62.500 Euro

Staffel 3 (2022): Calvin Kleinen & Marvin Kleinen, Gewinnsumme: 82.250 Euro