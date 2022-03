"Couple Challenge" 2022: Das sind die Teilnehmer in Staffel 3

Ab März 2022 läuft Staffel 3 der "Couple Challenge" auf RTL+. Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und Teilnehmer im kurzen Überblick vor.

RTL+ präsentiert eine neue Staffel der Spielshow "Couple Challenge". Ab Donnerstag, dem 3. März 2022, kämpfen wieder sieben Paare um ein Preisgeld von insgesamt 100.000 Euro. Dabei müssen die Couples - welche sich aus Geschwistern, Liebespartnern oder Freunden zusammensetzen - in jeder Folge verschiedene Spiele meistern, um ihrem Ziel vom großen Geld näher zu kommen.

Wie auch in den vorherigen Staffeln gibt es einige Nominierungszeremonien, bei denen von den Paaren selbst bestimmt wird, wer das Camp in Finnland verlassen muss. Die zwei Couples, welche von ihren Mitstreitern die meisten Stimmen erhalten, haben die Möglichkeit, in einer weiteren Exit-Challenge gegeneinander zu spielen. Das Gewinnerpaar darf in der Show bleiben und hat somit weiterhin die Chance auf den Sieg. Das Paar das verliert, muss die Heimreise antreten. In der Finalshow der "Couple Challenge" 2022 treten drei Paare gegeneinander an.

In Staffel 3 der "Couple Challenge" 2022 wird es zehn Folgen zu sehen geben. Ab dem 03. März wird auf RTL+ immer donnerstags eine neue Episode zur Verfügung gestellt. Sie möchten mehr zu den diesjährigen Couples erfahren? Hier haben wir alle Infos zu den den Teilnehmern von Staffel 3 für Sie zusammengestellt.

Kandidaten bei der "Couple Challenge" 2022: Teilnehmer in Staffel 3

Ausgetragen wird Staffel 3 der "Couple Challenge" im winterlichen Finnland. Dort kommen alle Paare in einer Lodge zusammen, in der sie gemeinsam die komplette Show hinweg wohnen. Die Herausforderung für die Teilnehmer besteht somit nicht nur, die verschiedenen Spiele zu meistern, sondern auch ein harmonisches Miteinander in der Lodge zu haben. Ob das den Kandidaten tatsächlich gelingen wird? Oder wird es doch zu dem ein oder anderen Streit unter den Couples kommen?

Hier stellen wir Ihnen alle Paare der "Couple Challenge" 2022 im kurzen Überblick vor:

Die Brüder Calvin und Marvin Kleinen

Das Couple setzt sich aus den zwei Brüdern Calvin und Marvin Kleinen zusammen. Calvin könnte dem ein oder anderen Zuschauer aus der RTL-Show "Temptation Island" bekannt sein, in der er für viel Liebeskummer sorgte. Zusammen mit seinem Bruder Marvin arbeitet er in einem Telekommunikationsunternehmen in Aachen.

Die Brüder Marvin und Calvin Kleinen treten zusammen bei der "Couple Challenge" 2022 an. Foto: RTL / Frank Beer

Die Freundinnen Victoria Lukac und Laura Lettgen

Beruflich sind Laura und Victoria aktuell als Influencerinnen unterwegs. Befreundet sind die beiden seit den Dreharbeiten zur RTL-Show "Are You The One?". Bevor es Victoria vor die Kameras zog, war sie als Leistungsschwimmerin aktiv.

Die Freundinnen Victoria Lukac und Laura Lettgen sind in Staffel 3 der "Couple Challenge" 2022 mit dabei. Foto: RTL / Frank Beer

Das Liebespaar Antonia Hemmer und Patrick Romer

In der Datingshow "Bauer sucht Frau" haben sich Antonia und der junge Bauer vom Bodensee kennen und lieben gelernt. Die ausgebildete Kosmetikerin hatte die Show damals frühzeitig verlassen, da sie sich schnell in Patrick verliebte und den Druck ihrer Konkurrentinnen nicht länger aushielt. Der Jungbauer hatte für Antonia allerdings das Gleiche empfunden und so verließen die beiden als Paar die Show. Die Beziehung der beiden läuft bereits seit über einem dreiviertel Jahr.

Das Paar aus "Bauer sucht Frau" ist bei der "Couple Challenge" 2022 mit von der Partie. Foto: RTL / Frank Beer

Das Liebespaar Denise Magdalena Bröhl und Michael Schüler

Michael Schüler ist Fußballer beim SG Scheifel und suchte im Sommer letzten Jahres bei "Mein Date" die große Liebe. Dort war er schnell von Kandidatin Maria Basone begeistert. Zwischen den beiden kam es allerdings nicht mehr als zu einer kurzen Sommerromanze. Kurz darauf lernte er in Köln Denise auf einer Party kennen. Seitdem sind die beiden glücklich zusammen.

Als Liebespaar möchten Denise Magdalena und Michael Schüler den Sieg der "Couple Challenge" 2022 auf RTL+ holen. Foto: RTL / Frank Beer

Das Liebespaar Tommy Pedroni und Sandra Sicora

Bei "Ex on the Beach" haben sich Sandra und Tommy kennengelernt. Der Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte war allerdings mit Höhen und Tiefen verbunden, da Tommy die Gefühle nicht auf die Weise erwidern konnte, wie Sandra es tat. Nach dem Exit von Sandra hat Tommy dann erstmal mit Vanessa geturtelt, worunter Sandra sehr gelitten hatte. Sie kehrte kurze Zeit später in die Show zurück, woraufhin sich Tommy doch für Sandra entschied.

Sandra Sicora und Tommy Pedroni treten als Liebespaar bei der "Couple Challenge" 2022 auf RTL+ an. Foto: RTL / Frank Beer

Die Freundinnen Olivia Conrad und Georgia Apostolou

Olivia und Georgia haben sich ebenfalls bei "Ex on the Beach" kennengelernt und sind seitdem sehr gut miteinander befreundet. Bekannt wurde Georgia außerdem mit ihrem freizügigen Content auf "Only Fans" und Twitter. Ihre Freundin Olivia macht sich mittlerweile als Rapperin einen Namen. Ihr aktueller Song erschien Ende September und hat den Namen "Sektor". Neben ihrer Tätigkeit als Musikerin gibt sie auch regelmäßig Tanzstunden. Die Freundinnen sind dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen.

Die Freundinnen Georgia Apostolou und Olivia Conrad sind bei der "Couple Challenge" 2022 mit dabei. Foto: RTL / Frank Beer

Das Liebespaar Arielle Rippegather und Didi Veron

In der Vergangenheit hieß Arielle noch Marco. Sie wurde als Mann geboren und ist jetzt eine Transfrau. Sie merkte schon früh, dass sie sich in ihrem männlichen Körper nicht wohl fühlte, hatte dies aber nie genauer hinterfragt. Im März 2021 konnte sie ihren Traum verwirklichen und sich einer Geschlechtsumwandlung unterziehen. RTL hat die Umwandlung von Marco zu Arielle damals begleiten dürfen. Ihre beste Freundin Micaela Schäfer stand ihr dabei immer zur Seite. Da sie sich in ihrer neuen Haut sehr wohl fühlte, ließ sie sich auch für Micaelas Fetischkalender ablichten. Und als wenn das nicht schon genug Grund zur Freude war, lernte sie Mitte 2021 ihren Partner Didi Veron kennen. Didi hat in der Vergangenheit bei der Show "Claudias House of Love" teilgenommen.