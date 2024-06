"Butterfly"-Sänger Shifty Shellshock tot aufgefunden

Shifty Shellshock, der Sänger der Band Crazy Town, die mit dem Song "Butterfly" weltberühmt wurde, ist tot. Der 49-Jährige wurde leblos in seinem Haus in Los Angeles gefunden.

Der Song "Butterfly" dürfte vielen noch im Ohr sein. Im Jahr 1999 landete die amerikanische Band Crazy Town damit einen großen Hit. Nun ist der Sänger, der mit bürgerlichem Namen Seth Brooks Binzer heißt, laut dem Promi-Blogger Perez Hilton überraschend am Montag im Alter von 49 Jahren gestorben. Offizielle Dokumente des Gerichtsmedizinischen Instituts in Los Angeles bestätigen das.

Der 49-Jährige, der 1974 in Los Angeles geboren wurde, sei leblos in seinem Haus in Los Angeles entdeckt worden. Nähere Details zu seinem Tod und der Todesursache sind bislang nicht bekannt. Er hinterlässt zwei Kinder.

Shifty Shellshock zeigte sich zuletzt im August 2023 öffentlich

In den vergangenen Jahren war Shellshock immer wieder durch Negativ-Schlagzeilen aufgefallen. Der Kalifornier kämpfte gegen seine Drogensucht. 2012 fiel er ins Koma. Medienberichten zufolge soll seine Drogensucht der Grund für seinen Gesundheitszustand gewesen sein. Im April 2023 stritt er sich öffentlich mit seinem Bandkollegen Bobby Reeves. Dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Mehrfach gab es Berichte über Verhaftungen aufgrund von häuslicher Gewalt, Körperverletzung, Drogenbesitzes, Trunkenheit am Steuer und Einbrüchen. Das letzte Mal zeigte er sich im August 2023 öffentlich auf Instagram, als er zu seinem 49. Geburtstag ein Selfie von sich postete.

"Butterfly" machte Shifty Shellshock weltberühmt

Bekannt wurde Shellshock mit Crazy Town im Jahr 1999 mit dem Song "Butterfly", der es in zahlreichen Ländern an die Spitze der Charts schaffte. Es blieb allerdings bei dem One-Hit-Wonder. Die Musiker konnten den Erfolg nicht mehr wiederholen. Drei Jahre nach ihrem Welthit wurde das Bandprojekt vorerst auf Eis gelegt. Die Musiker wollten damit ihre Kreativität wieder ankurbeln. In dieser Zeit veröffentlichte Shellshock sein eigenes Album "Happy Love Sick".

