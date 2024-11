„Cross“: Start, Handlung, Folgen und Besetzung der Serie

In der neuen Prime Video Serie „Cross“ geht es düster zu: Ermittler und Psychologe Alex Cross taucht tief in die Psyche von Mördern ein, um Gewaltverbrechen zu lösen. Da liegt es in der Natur der Sache, dass so eine Verschmelzung mit den Kriminalfällen nicht ohne Belastung fürs Privatleben funktioniert. Im Job bringt es Cross aber weit nach vorne, die Washingtoner Polizei vertraut auf ihn. Auch Prime Video setzt volles Vertrauen in die Serie: Noch vor dem Start von Staffel 1 hat der Streaminganbieter bereits eine zweite Staffel angekündigt.

Sie wollen wissen, ab wann „Cross“ läuft, wie viele Episoden es gibt und welche Schauspielerinnen und Schauspieler zu sehen sind? Hier finden Sie alle Informationen rund um Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Stream von „Cross“. Am Ende des Artikels wartet außerdem ein Trailer.

Start von „Cross“: Das ist der Starttermin auf Prime Video

Der Starttermin von „Cross“ ist für Mitte November 2024 angesetzt. Genauer gesagt soll die Serie am Donnerstag, dem 14. November 2024, erscheinen. Ab diesem Zeitpunkt stehen die Episoden in über 240 Ländern auf der Streamingplattform Prime Video zur Verfügung.

Handlung von „Cross“: Worum geht es in der Serie?

Alex Cross arbeitet als Ermittler und Psychologe bei der Polizei in Washington. Hier ist er bekannt dafür, sich besonders stark in die Psyche von Opfern und Tätern hineinversetzen zu können, um die Kriminalfälle zu lösen. In Staffel 1 der Thriller-Serie „Cross“ sieht sich der Protagonist einem grausamen Serienmörder gegenüber. Gleichzeitig muss er sich mit einer rätselhaften Bedrohung aus seiner Vergangenheit beschäftigen, die potenziell Auswirkungen auf seine Familie, seine berufliche Laufbahn und sein Leben haben könnte.

Die Handlung basiert dabei auf einer Romanvorlage von James Patterson. Der Autor begründete die Romanreihe „Alex Cross“ bereits 1993 und hat seitdem 31 Bücher veröffentlicht, die im Kosmos des Kriminalpsychologen spielen. Die jüngste Erweiterung erschien erst 2023 und trägt den Titel „Cross Down“. Für etwaige Fortsetzungen sollten die Drehbuchschreiber von „Cross“ also genügend Inspiration finden.

Folgen von „Cross“: Die einzelnen Episoden der Serie im Überblick

Bei „Cross“ handelt es sich um eine Thriller-Serie, Spannung ist also vorprogrammiert. Zumindest werden die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht auch noch durch einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus auf die Folter gespannt, denn alle acht Folgen erscheinen zeitgleich am Donnerstag, dem 14. November 2024. Wer möchte, kann sich also alle Episoden gleich zum Startschuss ansehen. Ob die einzelnen Folgen bestimmte Titel tragen oder lediglich durchnummeriert sind, ist noch nicht klar.

Folge 1, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Folge 2, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Folge 3, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Folge 4, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Folge 5, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Folge 6, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Folge 7, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Folge 8, Titel bislang unbekannt , 14. November 2024

Schauspieler im Cast: So sieht die Besetzung von „Cross“ aus

Die Hauptrolle des Alex Cross übernimmt Aldis Hodge, der gleichzeitig auch als einer der Produzenten fungiert. Der 37-Jährige hat seine Schauspielkarriere bereits früh begonnen: Seine erste Rolle erhielt er 1995 in „Stirb langsam - Jetzt erst recht“ mit gerade mal 9 Jahren. Zwischen 2008 und 2012 war er fester Bestandteil des Casts der Serie „Leverage“. In „Cross“ steht er natürlich nicht alleine vor der Kamera - das sind laut IMDb die wichtigsten Schauspielerinnen und Schauspieler im Cast:

Aldis Hodge als Alex Cross

Isaiah Mustafa als John Sampson

Juanita Jennings als Regina ‚Nana Mama‘ Cross

Alona Tal als Kayla Craig

Samantha Walkes als Elle Monteiro

Caleb Elijah als Damon Cross

Melody Hurd als Janelle Cross

Jennifer Wigmore als Chief Anderson

Eloise Mumford als Shannon Wimer

Ryan Eggold als Ed Ramsey

Stacie Greenwell als Shawna De Lackner

Mercedes De La Zerda als Det. Amielynn Vega

Sharon Taylor als Lt. Oracene Massey

Siobhan Murphy als Tania Hightower

Ashley Rios als Malika Godspeed

Darnell Bartholomew als Phineas Carter

Stephanie Belding als Pamela Truscott

Kristin Dodson als Vanessa Morris

Briana Starks als Melanie Norris

Icon Vergrößern Schauspieler Aldis Hodge als Ermittler Alex Cross in "Cross". Foto: Amazon Prime Video Icon Schließen Schließen Schauspieler Aldis Hodge als Ermittler Alex Cross in "Cross". Foto: Amazon Prime Video

Die Serie wird in Zusammenarbeit zwischen Amazon MGM Studios, Paramount Television Studios und Skydance Television produziert. Als Showrunner und Executive Producer fungiert Ben Watkins. Er war bisher unter anderen für die Serien „Burn Notice“ und „Hands of God“ verantwortlich.

So sehen Sie „Cross“ im Stream bei Prime Video

„Cross“ läuft exklusiv beim Prime Video, dem Streaminganbieter von Amazon. Wer also verfolgen möchte, wie sich Hauptfigur Alex mit mörderischen Fällen auseinandersetzt, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum. Die Mitgliedschaft bei Prime Video kostet aktuell 8,99 Euro in Monat und ist jederzeit kündbar. Für Studierende und Azubis gibt es die Möglichkeit, eine Prime Mitgliedschaft für den halben Preis (also 4,49 Euro im Monat) abzuschließen. Wer sich noch nicht ganz sicher ist, ob sich ein Abonnement wirklich rentiert, hat auch die Möglichkeit, Prime Video für 30 Tage kostenlos zu testen. Zusätzliche Informationen hierzu gibt es auf der Homepage von Amazon Prime Video.

„Cross“ ist eine sogenannte Prime-Originalserie, es handelt sich also um eine Eigenproduktion des Streaminganbieters. Sie ist ab dem Start am 14. November 2024 in 240 Ländern und Territorien der Welt auf Prime Video abrufbar. Der Streamingservice hat darüber hinaus übrigens auch noch weitere Serien wie „Reacher“ oder „Fallout“ im Angebot.

Trailer zur Prime Video Serie „Cross“

In einer Thriller-Serie geht es mitunter sehr düster zu. Ob „Cross“ Ihrem Seriengeschmack entspricht, oder ob Sie doch eher nach leichter Unterhaltung suchen, können Sie anhand des neuesten Trailers überprüfen: