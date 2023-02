Hoffnungsträger der Ukraine: Der Schützenpanzer CV 90 im Porträt

Schweden liefert der Ukraine 50 CV-90-Panzer. Sie stellen im Angesicht einer neuen russischen Offensive Hoffnungsträger dar. Nicht ohne Grund.

Derzeit machen Berichte über den Beginn einer neuerlichen russischen Offensive in der Ukraine die Runde. Bestätigt wurden diese von offizieller Stelle in Kiew. Es liegt nahe, dass die russischen Streitkräfte ein Zeitfenster abpassen wollen. Das Zeitfenster, in dem die Kampfpanzer aus Deutschland und anderen EU-Staaten noch auf sich warten lassen. Doch in den nächsten Wochen soll ein echter Hoffnungsträger der ukrainischen Streitkräfte in der Ukraine ankommen. Genauer gesagt sind es 50 Hoffnungsträger. Diese Anzahl an Panzern des Typs CV 90 liefert Schweden. Es handelt sich um einen der modernsten Schützenpanzer der Welt. Und vielleicht sogar um den besten.

Schweden liefert CV-90-Panzer aus britischer Produktion in die Ukraine

Der Panzer CV 90 stammt aus britischer Produktion. Sein Name leitet sich von "Combat Vehicle 90" ab, was so viel bedeutet wie "Kampffahrzeug 90". In Schweden wird die Panzerfamilie als Stridsfordon 90 (Strf 90) bezeichnet. Entwickelt wurde der CV 90 ab dem Anfang der 1980er Jahre, um die Anforderungen der schwedischen Armee erfüllen zu können. Bei dieser stand eine Mechanisierung der Streitkräfte und eine Reduzierung der Truppen um 10.000 Soldaten an.

Der britische Rüstungskonzern BAE Systems liefert den Schützenpanzer seit den 1990er Jahren aus. Ende 2010 waren 1185 der Panzer des Typs CV 90 produziert worden. Schweden besitzt derzeit etwa 500 der Panzer und liefert 50 von ihnen in die Ukraine. Der CV 90 ist aber auch für die Streitkräfte von Estland, Finnland, Norwegen, Dänemark, den Niederlanden und der Schweiz im Einsatz. Die Ukraine erhofft sich daher weitere Lieferungen von CV-90-Panzern.

Panzer CV 90 im Porträt: Der beste Schützenpanzer der Welt?

Von vielen Experten wird der Panzer CV 90 als bester Schützenpanzer der Welt angesehen. Das hat mehrere Gründe. Einer davon ist die gute Mobilität, auch im Gelände. Andere finden sich in der Tatsache, dass es sich bei dem Panzer um eines der modernsten Waffensysteme der Welt handelt.

Das zeigt sich vor allem bei den Waffen. Bei diesen ist eine modulare Zusammensetzung möglich. Das bedeutet, dass der CV 90 mit verschiedenen Waffen bestückt werden kann. Der Schützenpanzer verfügt über 15 verschiedene Aufsätze. Er kann beispielsweise Panzerabwehrraketen, aber auch eine schwere 120-Millimeter-Kanone abfeuern. Die modulare Zusammensetzung der Waffen erinnert an den deutschen Puma-Panzer, welcher nicht in die Ukraine geliefert wird. Mit der Kanone des Kalibers 120 Millimeter kann der Panzer CV 90 aber solch eine Wucht entwickeln, wie der Leopard-2-Panzer, der bald in die Ukraine geliefert werden wird. Der CV 90 verfügt als Schützenpanzer aber nicht über vergleichbar gute Panzerung und einen vergleichbaren Schutz.

CV-90-Panzer für die Ukraine: Preis, Daten und Fakten im Überblick

Preis: zwischen vier und fünf Millionen Euro

zwischen vier und fünf Millionen Euro Besatzung: drei Soldaten (Kommandant, Fahrer und Richtschütze)

drei Soldaten (Kommandant, Fahrer und Richtschütze) Bewaffnung: je nach Version

je nach Version Panzerung: Schottpanzerung aus Panzerstahl mit adaptierter Verbundpanzerung

Schottpanzerung aus Panzerstahl mit adaptierter Verbundpanzerung Antrieb: V8-Diesel von Scania , 450 bis 600 kW

V8-Diesel von , 450 bis 600 kW Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h

70 km/h Reichweite: bis zu 600 Kilometer (auf der Straße)

bis zu 600 Kilometer (auf der Straße) Länge: 6,47 Meter

6,47 Meter Breite: 3,01 Meter

3,01 Meter Höhe: 2,50 Meter

2,50 Meter Masse: 22,8 bis 35 Tonnen