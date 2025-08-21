Icon Menü
Cyanobakterien: Baden in der Krombachtalsperre wieder gefahrlos möglich

Cyanobakterien

Baden in der Krombachtalsperre wieder gefahrlos möglich

Im Lahn-Dill-Kreis können die Menschen wieder in der Krombachtalsperre baden. Die gesundheitsgefährdenden Algenteppiche sind dort verschwunden. Im Aartalsee bleibt die Blaualgenbelastung gefährlich.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Blaualgen hatten in der Krombachtalsperre zuvor für ein Badeverbot gesorgt. (Symbolbild)
    Blaualgen hatten in der Krombachtalsperre zuvor für ein Badeverbot gesorgt. (Symbolbild) Foto: Uwe Zucchi/dpa

    Menschen im Lahn-Dill-Kreis können sich freuen: Das Baden in der Krombachtalsperre ist wieder gefahrlos möglich. Wie das Kreis-Gesundheitsamt mitteilte, sind die Blaualgen-Teppiche im Badebereich des Gewässers verschwunden, die Situation habe sich deutlich entspannt. Das Badeverbot werde demnach aufgehoben.

    Die Cyanobakterien waren zuvor in der Krombachtalsperre ein erhebliches Gesundheitsrisiko für Badegäste. Bei Hautkontakt können die Blaualgen Reizungen und allergische Reaktionen hervorrufen. Werden größere Mengen belasteten Wassers aufgenommen, besonders über mehrere Tage hinweg, können sie auch giftig wirken, wie das Gesundheitsamt weiter mitteilte.

    Im Aartalsee in Bischoffen (ebenfalls Lahn-Dill-Kreis) habe sich die Blaualgenbelastung in den vergangenen Tagen nicht verbessert. Dort bleibe das Badeverbot deshalb weiterhin bestehen.

