Cyber-Angriffe auf Medienhäuser wegen Nachrichten zur Ukraine

Die Zeitungen der Funke Mediengruppe und des Ippen-Verlags berichten von Cyber-Angriffen auf ihre Websiten. Ziel der Angriffe ist die Berichterstattung zum Ukraine-Krieg.

Die Websites und Social-Media-Auftritte mehrerer deutscher Zeitungen scheinen von Cyber-Angriffen betroffen zu sein. Die Hintergründe sind noch unklar. Auffällig ist jedoch: Die Angriffe sind an die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine gerichtet. So registrierte die Funke Mediengruppe Internetangriffe auf ihre Webseiten. Die zur Gruppe gehörende Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ), teilte am Freitagabend im Rahmen ihrer Live-Berichterstattung zu den Gefechten in der Ukraine mit: "Die Webseiten der Tageszeitungen, Magazine und Reichweitenportale der Funke Mediengruppe werden seit dem Morgen in mehreren Wellen von sogenannten Bots angegriffen."

Auch in sozialen Netzwerken gebe es eine erhöhte Bot-Aktivität: "Durch die Angriffe kann die Aktualisierung unserer Seiten teilweise verzögert werden." Die Mediengruppe habe Maßnahmen zur Abwehr weiterer Angriffe eingeleitet. Bereits im Dezember 2020 hatte die Funke Mediengruppe mit Cyber-Angriffen zu kämpfen. Zeitungen konnten zeitweise nur in Notausgaben erscheinen.

Zu den regionalen Zeitungen der Funke Mediengruppe zählen unter anderem:

Berliner Morgenpost

Hamburger Abendblatt

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Thüringer Allgemeine

Thüringische Landeszeitung

Braunschweiger Zeitung

Neue Ruhr /Neue Rhein Zeitung

/Neue Zeitung Westfalenpost

Westfälische Rundschau

Ostthüringer Zeitung

HarzKurier

Video: SAT.1

"Pro-Putin-Trolle und Bots": auch Ippen Media kämpft mit Cyber-Angriffen

Doch die Angriffe scheinen sich nicht nur auf die Funke Mediengruppe zu beschränken. Auch mehrere Medien des Netzwerks Ippen Media melden Angriffe. Bei der Frankfurter Rundschau (FR) etwa, wurden Probleme im Social-Media-Bereich registriert. FR-Chefredakteur Thomas Kaspar twitterte bereits am Donnerstag: "Unser Community-Team meldet, dass Pro-Putin-Trolle und Bots die Kommentarspalten unserer Auftritte in den sozialen Medien überschwemmen."

Lesen Sie dazu auch

Seit der Verlagerung der Truppen an die Grenze der Ukraine wachse das Aufkommen an Kommentaren auf der Webseite und in den Auftritten in den sozialen Medien merklich, teilte die FR auf ihrer Website mit. Das Community-Team, das alle digitalen Ippen-Angebote gemeinsam in einem Wartungsprogramm betreue, melde das stets gleiche Muster.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(mit dpa)