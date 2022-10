Cyberangriff bei "Heilbronner Stimme" – keine gedruckte Zeitung am Montag

Die Stimme Medeingruppe wurde Opfer eines Cyberangriffs. Dieser führt dazu, dass am Montag keine gedruckte Ausgabe der Heilbronner Stimme erscheinen kann.

Die Heilbronner Stimme wurde Opfer eines Cyberangriffs. Dieser führt dazu, dass die Regionalzeitung am Montag keine gedruckte Ausgabe in den Umlauf bringen kann. Chefredakteur Uwe Ralf Heer erklärte, dass derzeit an einer elektronischen Ausgabe gearbeitet werde. Es werde versucht, ein 24-seitiges E-Paper aufzusetzen, welches frei zugänglich sein soll. Derzeit ist noch völlig unklar, wann die Zeitung wieder gedruckt werden kann.

Cyberangriff bei Heilbronner Stimme: Es liegt ein Bekennerschreiben vor

Laut der dpa wurden bei dem Cyberangriff einige der System der Heilbronner Stimme verschlüsselt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die Mediengruppe gab an, dass ein Bekennerschreiben vorliegt. Dieses soll auf einen Erpressungsversuch hindeuten. Offenbar handelt es sich um eine bekannte Tätergruppe, welche hinter dem Cyberangriff steckt.

Am Samstag hatte die Heilbronner Stimme eine Notausgabe an die Abonnentinnen und Abonnenten herausgegeben. Binnen kürzester Zeit hatten externe Experten zusammen mit der IT-Abteilung eine parallele Produktionslandschaft erstellt. "Ein Wunder" für Heer, der sagte, dass die Übertragung zum Druck aber noch nicht funktioniere. Die Beschäftigten bei der Zeitung arbeiteten zeitweise von privaten PCs, könnten aber mittlerweile auch wieder in der Redaktion arbeiten. Die Website der Heilbronner Stimme konnte am Wochenende mit frischen Artikeln und aktuellen Meldungen versorgt werden und war erreichbar.

Cyberangriff auf Zeitung: Komplette Stimme Mediengruppe betroffen

Von den Folgen des Cyberangriffs ist die komplette Stimme Mediengruppe betroffen. Dazu gehören neben der Heilbronner Stimme auch die Kraichgau Stimme und die Hohenloher Zeitung. Die Zeitungen werden nach Angaben des Unternehmens im Normalfall mit einer Auflage von 75.000 Exemplaren produziert. Zur Stimme Mediengruppe gehören außerdem noch die Unternehmen RegioMail, Pressedruck und Echo, welche ebenfalls von dem Cyberangriff betroffen sein sollen.

In den letzten Jahren wurden immer wieder Medienhäuser Opfer von Cyberangriffen. In einigen Fällen waren die Auswirkungen über Wochen hinweg zu spüren. Oftmals wurde die Zeitungsproduktion besonders schwer getroffen. Auch in anderen Branchen sorgten Cyberangriffe für große Schäden Laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom liegt der Schaden, den Sabotage, Datendiebstahl und Spionage anrichtet, für die deutsche Wirtschaft im Jahr bei rund 223 Milliarden Euro. Die einhellige Meinung von IT-Forschern und IT-Forscherinnen ist es, bei den Erpressungsversuchen nicht auf eine Forderung nach Lösegeld einzugehen.