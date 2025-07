Unwetter als Ursache für Hallendach-Einsturz vermutet

Der Einsturz eines Hallendachs in Hainburg (Kreis Offenbach) könnte nach ersten Ermittlungen der Polizei auf ein Unwetter zurückzuführen sein. Verletzt wurde niemand, da sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend laut Polizei niemand mehr vor Ort befand. In der Halle eines Outlet-Marktes werden Haushaltsgeräte gelagert.

Die Feuerwehr stufte auch den Rest des Daches als einsturzgefährdet ein, die Halle wurde daher verschlossen. Ein Statiker wurde als Gutachter hinzugezogen. Der Schaden wird auf eine hohe fünfstellige Summe geschätzt. Alarmiert wurden Polizei und Feuerwehr am Freitag kurz nach 21.30 Uhr.