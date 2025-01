Hoher Schaden bei Brand in Fachwerkhaus

Rund 200.000 Euro Schaden hat ein Dachstuhlbrand in einem Fachwerkhaus in Wehretal (Werra-Meißner-Kreis) verursacht. Auch am Nachmittag dauerten die Löscharbeiten des Brandes vom Mittag noch an, sagte ein Polizeisprecher. Voraussichtlich sei die Feuerwehr vor Ort mindestens bis zum Abend im Einsatz.

Nach Angaben des Sprechers war vor allem der Dachstuhl des Wohnhauses von den Flammen betroffen, aber auch andere Teile des Hauses wurden, unter anderem durch das Löschwasser, beschädigt. Das Haus sei vorerst nicht bewohnbar und müsse statisch überprüft werden.

Als das Feuer ausbrach, war eine Bewohnerin im Haus, wie die Polizei mitteilte. Sie habe sich aber rechtzeitig ins Freie retten können und sei daher nicht verletzt worden, hieß es. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.