Wohnhaus brennt: zwei Bewohner leicht verletzt

Bei einem Wohnhausbrand im Odenwald sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Einer von ihnen, ein 36-jähriger Mann, sei vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der Dachstuhlbrand im Breuberger Ortsteil Hainstadt war am frühen Morgen aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Die vier Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Stadt Breuberg kümmert sich den Angaben zufolge um eine Unterbringung der Bewohner. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Während der Löscharbeiten wurde eine Bundesstraße gesperrt, dies sorgte im Berufsverkehr für einen Stau.