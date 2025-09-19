Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Dachstuhlbrand: Wohnhaus brennt: zwei Bewohner leicht verletzt

Dachstuhlbrand

Wohnhaus brennt: zwei Bewohner leicht verletzt

Am frühen Morgen bricht ein Feuer aus, die Menschen können sich selbst retten. Einer von ihnen muss jedoch ins Krankenhaus.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem Brand ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild)
    Nach dem Brand ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Bei einem Wohnhausbrand im Odenwald sind zwei Bewohner leicht verletzt worden. Einer von ihnen, ein 36-jähriger Mann, sei vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei in Darmstadt mit. Der Dachstuhlbrand im Breuberger Ortsteil Hainstadt war am frühen Morgen aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen. Die vier Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

    Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Stadt Breuberg kümmert sich den Angaben zufolge um eine Unterbringung der Bewohner. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Während der Löscharbeiten wurde eine Bundesstraße gesperrt, dies sorgte im Berufsverkehr für einen Stau.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden