Menschen in Kopenhagener Einkaufszentrum von Schüssen getroffen

Nach Schüssen in einem Einkaufzentrum in Kopenhagen ist die Opferzahl noch immer unklar.

In einem Einkaufszentrum in Kopenhagen sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen von Schüssen getroffen worden. Das teilte die Polizei in der dänischen Hauptstadt am Sonntagabend mit. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es Tote gibt, war zunächst unklar. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

(dpa)

