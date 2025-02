Gidsels Plan macht Angst: «Olympia, WM-Titel, Europameister»

Mittlerweile wacht Mathias Gidsel nach seinen ausschweifenden Gold-Partys ohne Kopfschmerzen auf. «Klar gibt es Champagner und Bier in der Kabine. Aber ich war ja schon ein paar Mal in der Situation und habe Übung», kündigte der dänische Handball-Weltmeister noch vor dem Griff zu den Kaltgetränken an. Das rettende Wasser zwischendurch war fest eingeplant.

Entsprechend gut gelaunt machte sich der Welthandballer nach der kurzen Nacht mit seinen Teamkollegen auf den Weg nach Kopenhagen. Auf dem Rathausbalkon sollte die nächste Feier steigen. Auch das ist mittlerweile Standard für Gidsel.

Angeführt von ihrem Ausnahmekönner hat das dänische Star-Ensemble wieder einmal Geschichte geschrieben. Der vierte WM-Titel in Folge ist einzigartig. Seit 37 Spielen ist man auf der Weltbühne ungeschlagen. Was für den neutralen Fan nach Langeweile pur klingt, macht den Skandinaviern nur noch Lust auf mehr. «Das nächste Ziel ist Europameister. Olympia, WM-Titel, Europameister in Folge – das klingt wirklich gut», sagte Gidsel und machte der ohnehin schon eingeschüchterten Konkurrenz noch mehr Angst.

Kein Diskussionsbedarf: «Beste Nationalmannschaft»

Wer soll die übermächtigen Dänen schlagen? Quasi ohne Gegenwehr spazierte die Mannschaft von Trainer Nikolaj Jacobsen zum WM-Titel. Weder Deutschland, noch Portugal oder Finalgegner Kroatien waren ebenbürtig. Ihre neun WM-Duelle gewannen die Dänen im Schnitt mit 12,5 Toren Vorsprung.

Entsprechend schnell kam Rasmus Lauge zu dem Fazit: «Wir sind die beste Nationalmannschaft, die es jemals gab. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass andere so dominant gesiegt haben. Deswegen stelle ich das fest und möchte eigentlich nicht darüber diskutieren», befand der Rückraumspieler und schickte eine unmissverständliche Botschaft raus in die Handballwelt. Gidsel nannte den beeindruckenden Erfolgslauf einfach nur «typisch dänisch».

Gidsel peilt WM-Titel in Deutschland an

Das Erschreckende für die Konkurrenz: Dänemark ist keine Mannschaft, die sich im Umbruch befindet. Superstar Matthias Gidsel ist gerade mal 25 Jahre alt. Bei den vergangenen sieben Turnieren - egal ob WM, EM oder Olympische Spiele - wurde er ins All-Star-Team gewählt. Damit ist er nun alleiniger Rekordhalter.«Er ist letztes Jahr zum Welthandballer gewählt worden und wird es auch dieses Jahr», kündigte Lauge an und verneigte sich verbal vor seinem Mitspieler. Spannende Spiele mit dänischer Beteiligung sind also nicht in Sicht.

Gidsels Leichtigkeit überträgt sich auf das gesamte Team. Wie kein anderer Spieler flitzt er durch die Abwehrreihen oder trifft aus schier unvorstellbaren Winkeln. Nichts scheint unmöglich für den Bundesliga-Profi der Füchse Berlin und sein Team. «Jetzt haben wir ein neues Niveau erreicht. Drei WM-Titel waren unmöglich. Viermal war noch unmöglicher. Wer sagt, dass ein fünftes Mal für uns unmöglich ist?», fragte Gidsel mit seiner Goldmedaille um den Hals und grinste schelmisch.

Die Botschaft kam an beim kommenden WM-Gastgeber Deutschland. Vier WM-Titel sind den Unbesiegbaren aus Dänemark nicht genug. Machen Gidsel und Co. so weiter, könnte 2029 Frankreichs Status als alleiniger WM-Rekordsieger mit sechs Titeln in Gefahr geraten.

Keine Abwehr konnte Mathias Gidsel bei der WM stoppen. Foto: Soeren Stache/dpa

Dänemark feiert seinen vierten WM-Titel in Folge. Foto: Soeren Stache/dpa