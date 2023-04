Königin Margrethe kommt nicht zur Krönung von Charles III.

Der Rücken macht Königin Margrethe immer noch zu schaffen. Die Feierlichkeiten in London werden deshalb ohne sie stattfinden. Dennoch wird Dänemark bei der Krönung würdig vertreten sein.

Die dänische Königin Margrethe II. hat ihre Teilnahme an der Krönung von König Charles III. Anfang Mai in London abgesagt. Nach ihrer Rücken-Operation im Februar sei sie noch mit ihrer Rehabilitation beschäftigt und werde nicht nach Großbritannien reisen, bestätigte ein Sprecher des dänischen Hofs der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Stattdessen nehmen ihr Sohn Kronprinz Frederik und seine Frau Kronprinzessin Mary an der Zeremonie am 6. Mai teil.

Für die Monarchin war es bereits die zweite Rücken-Operation. Wegen des Eingriffs hat sie zahlreiche größere Termine abgesagt, verschoben oder an ihren Sohn und ihre Schwiegertochter übertragen. Zu ihrem Geburtstag am Sonntag will sie sich ihren Landsleuten aber vom Balkon ihres Schlosses Amalienborg in Kopenhagen aus zeigen und ab da zumindest Teile ihrer Arbeit wieder aufnehmen.

(dpa)