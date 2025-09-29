„Die Höhle der Löwen“ 2025: Dagmar Wöhrl hat eine Karriere als Politikerin, Unternehmerin und Miss Germany

Die „Löwen“ brüllen wieder: Staffel 18 von „Die Höhle der Löwen“ startete am 25. August 2025 auf VOX. Die Gründer-Show wird dort jeden Montag um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Alle Folgen sind auch beim Streaming-Anbieter RTL+ verfügbar, wo sie eine Woche vor der TV-Übertragung gesehen werden können.

In der neuen Herbst-Staffel von „Die Höhle der Löwen“ nehmen insgesamt sechs Investoren die Gründer und ihre Produkte unter die Lupe. Auch Dagmar Wöhrl befindet sich wieder unter den DHDL-Juroren. An ihrer Seite sind zudem Judith Williams, Janna Ensthaler, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer.

Wer ist die Nürnberger Unternehmerin, die seit 2017 in der Jury sitzt? Lesen Sie hier ein Porträt über die 71-jährige frühere Bundestagsabgeordnete, parlamentarische Staatssekretärin und Miss Germany von 1977. Eine gewiss nicht alltägliche Kombination.

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Jurorin Dagmar Wöhrl - ihre Ausbildung

Dagmar Wöhrl wurde am 5. Mai 1954 unter dem Namen Dagmar Gabriele Winkler in Nürnberg geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 1983 schloss sie ihr Studium mit dem ersten, 1987 mit dem zweiten Staatsexamen ab. Anschließend war sie als Anwältin und Unternehmerin tätig.

Sie war Gesellschafterin der DACA Parkhausverwaltungs GmbH und ist geschäftsführende Gesellschafterin der MiDa Parkverwaltungs- und Werbegesellschaft mbH in Nürnberg. 2012 wurde Dagmar Wöhrl als Vertreterin der Aktionäre in den Aufsichtsrat der Nürnberger Beteiligungs-Aktiengesellschaft und der Nürnberger Lebensversicherungs AG bestellt. 2017 gründete sie die DGWoehrl Consulting GmbH mit Sitz in Berlin.

Die junge Dagmar Wöhrl - Die Investorin war einst Miss Germany

Dagmar Wöhrl ist nicht nur Unternehmerin, im Jahr 1977 erhielt sie als junge Frau auch den Titel Miss Germany. Beworben hatte sie sich eigentlich nur, weil in der Zeitung stand, dass man bei dem Wettbewerb ein Auto gewinnen kann. Da Dagmar Wöhrl ein Auto benötigte, um zur Uni nach Erlangen zu fahren, hat sie sich schließlich beworben und auch gewonnen.

Dagmar Wöhrl - Die Höhlen-Löwin war früher Politikerin

In den 1990er Jahren gehörte Wöhrl dem Stadtrat von Nürnberg an. 1994 gewann sie als CSU-Kandidatin das Direktmandat im Nürnberger Norden und war bis 2017 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Von 2002 bis 2005 war Wöhrl wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Danach war sie vier Jahre lang parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Die Nürnbergerin ist außerdem Trägerin des Bayerischen Verdienstordens und des Bundesverdienstkreuzes.

Von 2009 bis zu ihrem freiwilligen Ausscheiden aus dem Deutschen Bundestag 2017 war Dagmar Wöhrl Vorsitzende des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Darüber hinaus ist sie seit vielen Jahren Präsidiumsmitglied des Wirtschaftsbeirates Bayern. Seit 2017 ist die Unternehmerin jetzt Investorin bei „Die Höhle der Löwen“ und seitdem ein fester Bestandteil des Teams geworden.

„Die Höhle der Löwen“ 2025, Jury: Der Mann von Dagmar Wöhrl ist ebenfalls ein erfolgreicher Unternehmer

Eine große Leidenschaft hegt die 1954 in Stein geborene Anwältin für Kultur- und Sozialthemen. So ist sie in vielen Gremien humanitärer Organisationen aktiv. Dazu zählen: UNICEF Deutschland, die „Aktion Deutschland hilft“, die TUI Care Foundation und die Bayerische AIDS-Stiftung. Außerdem gründete die zweifache Mutter zum Andenken an ihren 2001 im Alter von zwölf Jahren bei einem Unfall tödlich verunglückten Sohn die „Emanuel-Wöhrl-Stiftung“. Diese setzt sich im In- und Ausland für Kinder ein, um ihnen eine faire Chance im Leben zu geben.

Dagmar Wöhrl ist mit dem 1947 in Nürnberg geborenen Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl verheiratet. Einige Quellen sehen in ihm ein Multitalent – er ist Unternehmer, Kolumnist, Pilot und Modemacher. Der 1947 in Nürnberg geborene gelernte Einzelhandelskaufmann übernahm nach einer abiturlosen internationalen Schulausbildung (London und Genf) das elterliche Modehaus in Nürnberg und vergrößerte das Unternehmen von ursprünglich fünf auf satte 40 Filialen. 2011 verließ Wöhrl nach einem Streit mit seinem Bruder Gerhard die Rudolf Wöhrl AG. Sein zweites Standbein ist die Luftfahrt – er gründete 1974 die später mit Eurowings verschmolzene Regionalfluggesellschaft NFD und saß auch immer wieder als Kommandant im Cockpit. 2013 stand er auf Platz 282 der „Liste der 500 reichsten Deutschen“ im Manager Magazin. Nun mischt seine Frau Dagmar wieder bei den Sendeterminen von „Die Höhle der Löwen“ 2025 mit.