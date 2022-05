"Damaged Goods": Alles rund um Start und Handlung

Bei Amazon wird es die neue Serie "Damaged Goods" zu sehen geben. Wissenswertes rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Amazon gibt es hier.

Ende zwanzig und die Dreißiger stehen vor der Tür – was tun, wenn das Leben noch nicht so läuft wie man es sich vielleicht wünschen würde? Vor dieser Frage steht auch die Clique um Nola, Mads, Hennie, Tia und Hugo. Herzschmerz, Existenzängste, Drama und andere Belange des Lebens stehen auf der Tagesordnung bei "Damaged Goods".

Möchten Sie mehr zu "Damaged Goods" erfahren, wann der Start der neuen Serie auf Amazon Prime Video ist, wie viele Folgen es geben wird, von welcher Besetzung ausgegangen werden kann, worum es geht und ob es bereits einen Trailer zur Drama-Serie gibt? Dann sind Sie hier genau richtig. In diesem Artikel erfahren Sie alle wichtigen Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und Stream. Am Ende haben wir für Sie noch einen Trailer verlinkt.

"Damaged Goods": Wann ist der Start?

"Damaged Goods" wird ab dem 11. Juli 2022 bei Amazon Prime Video zu sehen sein.

Das sind die Folgen von "Damaged Goods"

Die neue Drama-Serie wird insgesamt acht Episoden beinhalten, die allesamt ab dem 11. Juli 2022 auf Amazon Prime Video verfügbar sein werden. Hier haben wir eine Übersicht der Folgen für Sie:

Folge 1: "Pilot" (11. Juli 2022)

Folge 2: Titel noch nicht bekannt (11. Juli 2022)

Folge 3: Titel noch nicht bekannt (11. Juli 2022)

Folge 4: Titel noch nicht bekannt (11. Juli 2022)

Folge 5: Titel noch nicht bekannt (11. Juli 2022)

Folge 6: Titel noch nicht bekannt (11. Juli 2022)

Folge 7: Titel noch nicht bekannt (11. Juli 2022)

Folge 8: Titel noch nicht bekannt (11. Juli 2022)

"Damaged Goods" - Schauspieler und Cast

Die Hauptdarsteller von "Damaged Goods" sind Sophie Passman, Tim Oliver Schultz, Leonie Brill, Zeynep Bozbay und Antonije Stankovic. Hier erhalten Sie eine Übersicht zur Hauptbesetzung und den jeweiligen Rollen:

Schauspieler Rolle Sophie Passman Nola Tim Oliver Schultz Mads Leonie Brill Hennie Zeynep Bozbay Tia Antonije Stankovic Hugo





Weiterhin wirkten folgende Schauspieler an der Produktion mit: Michaela May, Jasmin Gerat, Timmi Trinks, Josia Krug, Samirah Breuer, Christian Tramitz, Helmfried von Lüttichau, Luise Kinseher, Paul Sedlmeier und Simon Pearce. Regie führte Anna-Katharina Maier, Headautor ist Jonas Bock.

Worum geht es in "Damaged Goods"? Das ist die Handlung

Nola, Mads, Hennie, Tia und Hugo kennen sich bereits seit 15 Jahren, nachdem sie damals von ihren Eltern zur Gruppentherapie verdonnert wurden. Heute sind sie die besten Freunde und halten immer zusammen – trotzdem muss jeder selbst den endgültigen Schritt ins Erwachsenenleben schaffen, denn die Zwanziger sind nahezu vorbei und die Dreißiger stehen vor der Tür. Die Clique steht vor Herausforderungen rund um Liebe, Drama, Herzschmerz und Existenzängsten.

Nola, die lange Psychologie studierte, fliegt plötzlich von der Uni und muss sich nun einen Bafög-Ersatz suchen. Hennie, Businessfrau und in einer Beziehung, bekommt plötzlich einen Kinderwunsch und daher gerät auch ihr so als sicher scheinender Lebensplan ins Schwanken. Tia sucht ihre eigene Identität und möchte als Künstlerin so richtig durchstarten. Hugo muss sich mit den Herausforderungen eines jungen, schwulen Mannes herumschlagen während der Ex-Jurist Mads, Abschied von seinen Eitelkeiten nehmen muss.

"Damaged Goods": Trailer

Möchten Sie sich gerne vorab einen Eindruck zur neuen Amazon-Serie "Damaged Goods" verschaffen? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir haben für Sie den Trailer verlinkt:

"Damaged Goods": Stream auf Amazon Prime Video

Die neue Serie "Damaged Goods" wird nur auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter bietet allen Mitglieder eine Auswahl an Filmen und Serien, darunter z. B. deutsche Amazon-Originals, wie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "LOL- Last one Laughing", "Deutschland89" oder "Schw31ns7eiger". Das Abo kann wahlweise für 7,99 Euro pro Monat oder für einen Jahrespreis von 69 Euro erworben werden. Weiterhin gibt es einen gratis Monat, um das Angebot testen zu können.