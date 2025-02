Beliebte Berghütte kassiert Negativ-Rezensionen - doch das könnte sich ändern

Die Sunnegg-Hütte in Damüls hat eigentlich perfekte Voraussetzungen für eine Skihütte: Sie liegt inmitten des größten Skigebiets im Bregenzer Wald Damüls-Mellau. Sie bietet eine Sonnenterrasse auf 1750 Metern Höhe und genug Platz, um zahlreiche Gäste zu versorgen.

Doch ebendiese Gäste zeigen sich im Netz aktuell teils sehr verärgert über die Hütte. Die insgesamt 35 Rezensionen auf Google bescheinigen der Hütte eine Gesamtbewertung von nur 2,8 von 5 Sternen (Stand 26. Februar). So schrieb etwa ein Nutzer: „Alle“ Gläser dreckig teils mit Lippenstift, Ausrede „Chefin“ kauft keine neuen. 11:30 Uhr keine Pommes, Ausrede, Mittags kommen wir nicht hinterher. Alle Suppen lau warm, Zwiebel in der Zwiebelsuppe fast roh. So nicht, sorry“. Die Bewertung: ein Stern - das Minimum.

Sunnegg-Hütte in Damüls auf Google in der Kritik

Wiederholt schreiben die Gäste von teils langen Wartezeiten beim Essen. So schreibt eine Nutzerin, man solle bei der Essensausgabe „viiiiiiiel Geduld mitbringen“. Es wirke alles „etwas chaotisch und dauert echt ewig“. Ein anderer Nutzer schreibt von „extremen Wartezeiten“ bei der Bestellung. „Nach 30 Minuten Anstehzeit haben wir das abgebrochen.“

Gleichzeitig langen die Betreiber bei den Preisen zu, wenn man den Rezensionen glaubt. So resümiert ein weiterer Nutzer auf Google: „Schlechtester Kaiserschmarren meines Lebens. Dafür hat er aber auch nur 17 € gekostet.“

Negativ-Bewertungen für Sunnegg-Hütte im Skigebiet Damüls-Mellau

Alle Rezensionen sind innerhalb des vergangenen Monats geschrieben worden. Denn die Hütte erlebte zuletzt turbulente Zeiten. Im Januar 2024 berichtete der Südkurier, dass gegen die Betreiberin seit November 2023 ein Insolvenzverfahren läuft, von bis zu 1,7 Millionen Euro Schulden war die Rede. Inmitten der Wintersaison schloss die Sunnegg-Hütte plötzlich ihre Türen. Verbände und Geschäftsleute rätselten über den Grund der Insolvenz. Eine Vermutung: Sie sei eine Spätfolge der Corona-Zeit.

Die Betreiberin erarbeitete einen Sanierungsplan, den die Gläubiger akzeptierten, und stellte wegen Personalmangels auf Selbstbedienung um. Nicht zur Freude der Kundschaft, wie sich in den Rezensionen lesen lässt. Im Januar berichtete die regionale Nachrichtenseite vol.at, dass die Hütte nun vor der Zwangsversteigerung stehe. Doch diese wurde offenbar abgesagt.

Zwangsversteigerung abgeblasen - Sunnegg-Hütte wechselt die Besitzer

Denn wie vol.at vergangene Woche berichtete, wurde vor der Zwangsversteigerung noch eine Käuferin gefunden. Demnach haben die Damülser Seilbahnen, die Betriebsgesellschaft der umliegenden Skilifte, die Sunnegg-Hütte gekauft. Für wie viel Geld die Hütte den Besitzer wechselte, ist unklar.