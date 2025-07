Eine Milliarde Streams auf Youtube: „Dancing Queen“ regiert die Welt

Von „Milliarden“ ist in diesen Tagen speziell in der Politik häufiger die Rede: Regierungen in aller Welt nehmen Milliarden Schulden auf, auf der anderen Seite hat man das Gefühl, dass Milliardäre inzwischen die Welt regieren. Überhaupt scheint in dieser Zeit alles, was in den Ligen darunter spielt, nur mehr „Peanuts“ zu sein, wie der frühere Deutsche-Bank-Chef Hilmar Kopper kleinere Geldbeträge abqualifizierte.

In der Musikszene ist das so ähnlich. Moderne Songs erreichen schnell mehr als eine Milliarde Streams. Die Abrufe im Internet sind die Währung der Gegenwart. Die Megastars Bruno Mars, Beyoncé, Ed Sheeran, The Chainsmokers, Post Malone, Justin Bieber, The Weeknd oder Kendrick Lamar beispielsweise haben eines gemeinsam: Sie haben mit mindestens einem Song die Grenze von einer Milliarde Streams auf einem Musikportal geknackt.

Nur ein Song von Queen ist ähnlich erfolgreich wie Abba

Dass das aber auf Youtube Stücken aus dem vergangenen Jahrtausende gelingt, kommt nicht so häufig vor. Abbas Evergreen „Dancing Queen“ jedoch hat die Milliarde überschritten – und ist damit der zweitälteste Song, der diesen Status erreicht hat. Nur „Bohemian Rhapsody“ von Queen ist so erfolgreich und wurde noch ein Jahr früher aufgenommen.

Das Erreichen dieses Meilensteins rückt einen der weltweit beliebtesten Songs noch einmal ins Rampenlicht – fast fünf Jahrzehnte nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 1976. Für diese Stück ist jeder Hochzeits-DJ auf ewig dankbar. Schon die ersten Klaviertöne machen aus jeder noch so verschlafenen Dorfdisco einen Tanztempel - und zwar weltweit, weil der glitzerbunte Popklassiker die Zuhörerinnen und Zuhörer sofort packt.

„Dancing Queen“ ist vermutlich deshalb ein popkultureller Meilenstein, weil er spontan Freude auslöst und Leichtigkeit versprüht. Und er hat generationsübergreifend Fans. „Das Stück festigt damit seinen Status als legendärer Track, der von den zwei Milliarden angemeldeten YouTube-Nutzen weltweit kontinuierlich geliebt wird“, sagt Dan Chalmers, Direktor bei YouTube Music. Ganz vorne auf der Beliebtheitsskala liegt er in den USA, Mexiko und im Vereinigten Königreich.

„Dancing Queen“ wurde erst ins Regal verbannt

Dabei lag „Dancing Queen“ zunächst erst einmal fast 12 zwölf Monate im Regal, da Abba nach „Mamma Mia“ damals eine Ballade brauchten und deshalb „Fernando“ vorzogen. Aber die Komponisten Björn Ulvaeus und Benny Andersson waren überzeugt, dass „Dancing Queen“ ihr bisher bester Song sei und auch beide Sängerinnen fühlten das Hitpotential. „Wir wussten sofort, dass das ein Riesenhit werden würde“, sagte Agnetha Fältskog einst. Das Stück wurde schließlich die wichtigste Single auf dem ikonischen Album „Arrival“ .

Der Milliarden-Erfolg im Internet rührt nun sogar die erfolgsverwöhnten Künstler an: „Wir sind überwältigt von der besonderen Tatsache, dass so viele Menschen ,Dancing Queen‘ sehen und hören wollen und dass es darüber hinaus einer von nur rund 300 Songs ist, die diese Zahl erreicht haben“, sagt Anni-Frid Lyngstad.

Sie erinnerte sich auch noch an den besonderen Moment während der Entstehung des Songs: „Meine schönste Erinnerung ist, dass Benny spät am Abend nach einem anstrengenden Tag im Studio nach Hause kam. Dort hatten sie gerade das Grundgerüst – noch ohne Stimmen – aufgenommen“, sagt sie. Ihr damaliger Ehemann habe es ihr vorgespielt. „Ich habe geweint, als ich es hörte – ich fand es einfach perfekt, schon damals!“