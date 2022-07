"Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca": Sendetermine und Übertragung - Alle Infos

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" kommt demnächst mit neuen Folgen. Wir haben alle Infos rund um Sendetermine, Wiederholung und Übertragung im TV oder Stream.

Es ist wieder soweit: Daniela Katzenberger zeigt sich ganz privat! Mitte Juni kommt "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" mit insgesamt acht neuen Folgen ins Fernsehen. Das dürfen Sie sich dabei vom Blick hinter die Kulissen des beliebten Pärchens (Die Katze und Lucas Cordalis sind nun schon seit 2016 verheiratet) erwarten:

Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis leben schon seit fünf Jahren auf Mallorca, gemeinsam mit ihrer Tochter Sophia. Was für den ein oder anderen nach einem Traum klingt, ist für die Katze keiner mehr. Sie möchte wieder zurück in ihre Heimat, nach Deutschland. Dorthin reist sie mehrfach im Monat für ihre Jobs, und lebt dann in Ferienhäusern oder Hotels. Doch das Hotelleben ist nicht das, was sie möchte. Daniela will ein eigenes Zuhause in Deutschland. Ihr Projekt für dieses Jahr ist ein fester Wohnsitz. Doch das scheint schwieriger als gedacht, denn Lucas ist dagegen und will auf Mallorca bleiben.

Ein großes Thema, doch um den Kopf frei zu bekommen, steht erst einmal ein Urlaub in Griechenland auf dem Plan - eine Reise zu den Wurzeln von Lucas, auf welcher er seinem verstorbenen Vater Costa Cordalis wieder nah sein kann, und zu Besuch ist bei seiner Tante, die er schon sehr lange nicht mehr gesehen hat. Eine emotionale Reise. Zurück in der Heimat darf sich Töchterchen Sophia freuen: Sie bekommt einen Hamster namens Marshmallow.

Es scheint ganz so, als würden die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" eines definitiv nicht werden: langweilig. Und auch ganz großen Gefühlen, und vielleicht einem bisschen Realität wird es wohl auch nicht fehlen.

Sie wollen wissen, wann und wie Sie die acht neuen Folgen aus dem Leben der Katze verfolgen können? Wir sagen es Ihnen! Hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung für Sie zusammen gefasst!

"Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" - Sendetermine

Insgesamt acht neue Folgen wird es von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" geben. Diese werden immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Hier finden Sie die Sendetermine im Überblick:

Mittwoch, 22. Juni 2022, 20.15 Uhr

Mittwoch, 29. Juni 2022, 20.15 Uhr

Mittwoch, 06. Juli 20222, 20.15 Uhr

Mittwoch, 13. Juli 2022, 20.15 Uhr

So sehen Sie "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" - Übertragung im TV, Gibt es einen Stream?

Gezeigt werden die neuen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca", in welchen die Fans des beliebten Pärchens einen ganz privaten Eindruck hinter die Kulissen in den Alltag der Familie bekommen, auf RTL2. In acht Doppelfolgen zeigen Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis ihr privates Glück auf Mallorca zwischen Strand, Palmen, Meer - und der Arbeit.

Jeden Mittwoch, beginnend am 22. Juni dieses Jahres, werden acht Episoden in Doppelfolgen gezeigt. Sollten Sie bis dahin nicht so lange warten wollen, gibt es die Möglichkeit, sie auch schon vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Im Preview-Bereich stehen die Folgen schon vorab ganze 7 Tage zur Verfügung.

Auch im Stream wird es "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" zu sehen geben, und zwar auf RTL+. Für ein Abonnement zahlen Sie monatlich 4,99 Euro, dann stehen Ihnen sämtliche Sendungen zum Ansehen zur Verfügung.

Folge verpasst? So sehen Sie "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" in der Wiederholung

Sie hatten einmal Mittwochabends keine Zeit? Machen Sie sich dennoch keine Sorgen, sie müssen nichts verpassen! Auf RTL+ wird es die einzelnen Folgen von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" auch im Nachhinein ganze 30 Tage lang zum Ansehen geben. Verpassen Sie nichts aus dem privaten Leben der Katze!